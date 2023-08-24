Онопрієнко принесла Україні першу за 4 роки медаль ЧС з художньої гімнастики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Валенсії у фінальних змаганнях у вправах з булавами Онопрієнко отримала за виступ 33,550 бала. Чемпіонкою світу стала Дар`я Варфоломєєв з Німеччини (34,500), срібло здобула Боряна Калейн з Болгарії (33,550).

Для збірної України медаль Вікторії Онопрієнко стала першою на чемпіонатах світу за чотири роки.

ЧС-2023 з художньої гімнастики

Валенсія, Іспанія

24 серпня

Булави

1. Дар’я Варфоломєєв (Німеччина) - 34.350

2. Боряна Калейн (Болгарія) - 33.550

3. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 33.550