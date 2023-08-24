Онопрієнко принесла Україні першу за 4 роки медаль ЧС з художньої гімнастики
Вікторія Онопрієнко принесла Україна бронзову медаль у вправах з булавами на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Валенсії у фінальних змаганнях у вправах з булавами Онопрієнко отримала за виступ 33,550 бала. Чемпіонкою світу стала Дар`я Варфоломєєв з Німеччини (34,500), срібло здобула Боряна Калейн з Болгарії (33,550).
Для збірної України медаль Вікторії Онопрієнко стала першою на чемпіонатах світу за чотири роки.
ЧС-2023 з художньої гімнастики
Валенсія, Іспанія
24 серпня
Булави
1. Дар’я Варфоломєєв (Німеччина) - 34.350
2. Боряна Калейн (Болгарія) - 33.550
3. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 33.550
- 21 травня Вікторія Онопрієнко принесла Україні перше за 18 років індивідуальне золото ЧЄ з художньої гімнастики.
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