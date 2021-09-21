Оновлена система електронних платежів запрацює у серпні наступного року: що це дасть

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, з 20 серпня 2022 року запрацює нове покоління системи електронних платежів НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі.



У пресслужбі пояснили, що це дасть банкам та бізнесу нові можливості та підвищить безпеку платежів. Крім того, впровадження нового міжнародного стандарту збагатить платіж додатоковою інформацією, а значна кількість процесів під час оброблення платежів буде автоматизована.



За словами заступника голови НБУ Олексія Шабана, осучаснення СЕП відповідно до нового міжнародного стандарту дасть можливість модернізувати фінансову інфраструктуру, підвищити конкурентоспроможність України та сприятиме її інтеграції зі світовими ринками, що вже працюють за цим стандартом.



"Ми впевнені, що банківська система здатна успішно та вчасно перейти на цей новий стандарт і зробити його затребуваним та зручним як для клієнтів, так і для банків", - цитує пресслужба слова Шабана.



Відтак, зазначили у пресслужбі, для злагодженого переходу на модернізований режим роботи учасники СЕП зобов'язані з 31 жовтня підключитися до комплексного тестування взаємодії з осучасненим поколінням системи. До 20 серпня вони мають внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.



Таким чином, з 20 серпня наступного року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться через СЕП нового покоління.

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