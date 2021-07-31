Онучка Лукашенка вийшла заміж

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За даними ТГ-каналу Пул Первого, який веде пресслужба Лукашенка, на бенкеті було присутньо 70 осіб. Де він проходив, не вказується.



Опозиційні блоги назвали місцем застілля мінський ресторан "Лебединий", що є неофіційною штабквартирою родинного клану Лукашенок.



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"23-річна Вікторія - старша дочка Віктора, сина Олександра Лукашенка. Вікторія найстарша з семи онуків Лукашенка", - зазначає видання Zerkalo (як тепер себе називає заборонений владою портал TUT.by).





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