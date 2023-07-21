ONUKA випустила альбом-маніфест ROOM, присвячений українцям
Гурт ONUKA у п'ятницю, 21 липня, презентував новий повноформатний альбом-маніфест ROOM, який присвячений усім українцям
Про це гурт повідомив у Instagram.
До четвертого повноформатного альбому гурту увійшло 10 пісень. Музиканти зазначають, що героями пісень є усі українці.
"Героями пісень альбому є ми з вами: від військових і волонтерів до мільйонів українців, які всупереч усьому, продовжують свою буденну працю. Саме наші з вами історії ми хочемо розповісти світові через нашу музику, бо це історії героїчного спротиву нашого народу", - вказує гурт.
Місія альбому - розповісти світові про виклики, які українцям доводиться переживати щодня.
"ROOM - це альбом-маніфест і присвята кожному з нас, українців, з особливою увагою до нашого внутрішнього світу та викликів, що нам доводиться переживати щодня. Він має важливу місію - розповідати світові і лунати так гучно, як дозволить нам наш творчий голос! Ми дуже хочемо, щоб Україна через ROOM постала саме такою, якою вона є, - вільною, сучасною та глибокою. Адже боротьба триває і ми маємо робити більше, ніж можемо, кожен на своєму місці!", - йшлося у дописі гурту.
Пісні з нового альбому ви можете послухати тут.
- 5 травня співачка Джамала випустила свій новий альбом "Qirim" з кримськотатарськими піснями. Альбом складається з 14 традиційних пісень, знайдених виконавицею в різних куточках півострова.
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