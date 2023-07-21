Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура ONUKA випустила альбом-маніфест ROOM, присвячений українцям

ONUKA випустила альбом-маніфест ROOM, присвячений українцям

21 липня, 2023 п'ятниця
22:29
Культура Онука

Гурт ONUKA у п'ятницю, 21 липня, презентував новий повноформатний альбом-маніфест ROOM, який присвячений усім українцям

Про це гурт повідомив у Instagram

До четвертого повноформатного альбому гурту увійшло 10 пісень. Музиканти зазначають, що героями пісень є усі українці. 

"Героями пісень альбому є ми з вами: від військових і волонтерів до мільйонів українців, які всупереч усьому, продовжують свою буденну працю. Саме наші з вами історії ми хочемо розповісти світові через нашу музику, бо це історії героїчного спротиву нашого народу", - вказує гурт. 

Місія альбому - розповісти світові про виклики, які українцям доводиться переживати щодня. 

"ROOM - це альбом-маніфест і присвята кожному з нас, українців, з особливою увагою до нашого внутрішнього світу та викликів, що нам доводиться переживати щодня. Він має важливу місію - розповідати світові і лунати так гучно, як дозволить нам наш творчий голос! Ми дуже хочемо, щоб Україна через ROOM постала саме такою, якою вона є, - вільною, сучасною та глибокою. Адже боротьба триває і ми маємо робити більше, ніж можемо, кожен на своєму місці!", - йшлося у дописі гурту. 

Пісні з нового альбому ви можете послухати тут.

  • 5 травня співачка Джамала випустила свій новий альбом "Qirim" з кримськотатарськими піснями. Альбом складається з 14 традиційних пісень, знайдених виконавицею в різних куточках півострова.
Суспільство
Україна
музика
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
20 липня, 2023 четвер
Путін побоявся їхати в Африку, а Китай причетний до вторгнення РФ в Україну. Акценти світових ЗМІ 20 липня
ПВК Вагнера
20 липня, 2023 четвер
У Білорусі сталася сутичка між ПВК Вагнера та прикордонниками, - ЦНС
Жозеп Боррель
20 липня, 2023 четвер
"Вихід один - збільшити військову підтримку України": Боррель розповів, як ЄС відповість на погрози РФ обстрілювати судна із зерном
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
21 липня
22:45
Володимир Зеленський
Контрнаступ просувається повільніше, бо почався пізніше, ніж очікувалося, - Зеленський
22:22
Кримський міст
Зеленський назвав Кримський міст ціллю, яка має бути нейтралізована
21:52
Максим Микитась
Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО
21:45
Олександр Лукашенко
У МЗС РФ заявили, що Лукашенко не отримає контроль над ядерною зброєю у Білорусі
21:45
Павло Губарєв
У Москві під час акції на підтримку Гіркіна затримали колаборанта Губарєва, - росЗМІ
21:42
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Росіяни вдарили по селищу Нью-Йорк на Донеччині: поранено 4 людей
21:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
Владі буде складно знайти заміну Ткаченку і це може привести до серйозної кризи, - Княжицький
21:21
Болгарія
Парламент Болгарії схвалив передачу Україні великої партії бронетранспортерів
21:17
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не може програти Україні, тому війна РФ проти НАТО цілком реальна, - експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Хара
21:12
Новини компаній
Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат відзначає 15-річчя і планує участь у відбудові України
21:10
Оновлено
Ердоган
Зеленський обговорив з Ердоганом продовження "зернової угоди"
20:56
Путін
Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна
20:47
Аналітика
Сергій Згурець
Захист Миколаєва та Одеси, динаміка наступу на півдні: воєнні підсумки тижня
20:41
ООН
ООН: третина території України забруднена мінами та іншими боєприпасами
20:07
Володимир Зеленський
Зеленський підписав зміни до закону про імміграцію
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Путін вже не зможе одягнутися
19:37
Оновлено
Ігор Гіркін
У РФ терориста Гіркіна заарештували за звинуваченням в екстремізмі
19:33
Дмитро Рибаков
На війні загинув український журналіст, боєць ЗСУ Дмитро Рибаков
19:17
Ексклюзив
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко не має жодного контролю над вагнерівцями в Білорусі, - засновник "Білого легіону" Бульба
19:15
Війна проти Росії ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося щонайменше 33 бойових зіткнення, - Генштаб
19:12
Міністерство оборони України
Міноборони відповіло на публікацію про нібито розкрадання західної зброї, наданої Україні
19:10
Огляд
"Оппенгеймер"
"Залізні метелики" ще болять: що подивитися на вихідних
19:01
Зеленський
"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів": Зеленський відреагував на останні атаки РФ
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 513 дня війни: виробництво боєприпасів для дронів та ще більше Leopard для ЗСУ
18:41
єврейська громада україни
Єрусалим вимагає від розвідки РФ припинити дезінформацію ізраїльського суспільства
18:33
Вакцинація
Бельгія утилізує прострочені Covid-вакцини та медзасоби на €131 млн
18:15
Дмитро Медведєв
"Можуть здохнути": Медведєв пригрозив Боррелю голодом у Європі за невиконання вимог РФ щодо торгівлі зерном
18:10
РФ заявила, що оглядатиме судна в Чорному морі
18:03
OPINION
Юрій Бутусов
Нам потрібна зброя, а не новорічні комедії
17:49
дощь, гроза, парасоля, негода
Зливи, шквали, град і подальше прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
17:45
Rheinmetall
Rheinmetall заявила про намір продовжувати співпрацю з Україною, попри погрози РФ
17:41
Оновлено
обстріл
Ракетна атака РФ 21 липня: пошкоджено важливий об'єкт інфраструктури на Одещині, на Чернігівщині загинули дві людини
17:33
міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро
Міністр закордонних справ Гватемали приїхав до України
17:26
український безпілотник Punisher
Україна взяла на озброєння 28 моделей БпЛА власного виробництва
17:25
в'язниця
Майже 9 років ув'язнення отримав житель Дніпропетровщини, який здавав окупантам місця базування ЗСУ
17:25
Партнерський матеріал
цистит, лікар
Що таке цистит та які продукти його провокують: лікарі розповіли про одну з найпоширеніших в Україні хвороб
17:11
Оновлено
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Стефанчук: відставку Ткаченка Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні
17:10
Обстріл Донеччини
Міноборони Естонії назвало мету, з якою РФ посилила обстріли Харківщини, Донеччини й Луганщини
17:06
OPINION
Ростислав Павленко
Опозиція — не карикатура на "колишніх"
17:05
Тоні Беннетт
Американський естрадний співак Тоні Беннетт помер у 96 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV