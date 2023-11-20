ООН і ЦАХАЛ евакуювали новонароджених з лікарні Аль-Шифа в Газі до Єгипту

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Протягом останнього дня ЦАХАЛ на чолі з Координатором діяльності уряду на територіях(COGAT) допомогли забезпечити безпечну евакуацію новонароджених дітей із Гази з педіатричного відділення лікарні Аль-Шифа для отримання необхідної медичної допомоги в Єгипті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ​​місію провели на прохання Єгипту та директора лікарні Аль-Шифа. Евакуацію проводили групи ООН за допомогою команд ЦАХАЛу. Для порятунку немовлят Ізраїль доправив до лікарні інкубатори.

"ЦАХАЛ залишається непохитним у своїй рішучості допомагати в гуманітарних зусиллях у Газі та у своїй відданості відстоюванню людської гідності та наданню допомоги під час кризи", - додають у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ опублікував відео проведення евакуації немовлят з лікарні Аль-Шифа.