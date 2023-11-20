ООН і ЦАХАЛ евакуювали новонароджених з лікарні Аль-Шифа в Газі до Єгипту
Протягом 20 листопада групи ООН за допомогою команд ЦАХАЛу евакуювали новонароджених дітей з лікарні Аль-Шифа в Газі до Єгипту для надання їм необхідної медичної допомоги
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"Протягом останнього дня ЦАХАЛ на чолі з Координатором діяльності уряду на територіях(COGAT) допомогли забезпечити безпечну евакуацію новонароджених дітей із Гази з педіатричного відділення лікарні Аль-Шифа для отримання необхідної медичної допомоги в Єгипті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що місію провели на прохання Єгипту та директора лікарні Аль-Шифа. Евакуацію проводили групи ООН за допомогою команд ЦАХАЛу. Для порятунку немовлят Ізраїль доправив до лікарні інкубатори.
"ЦАХАЛ залишається непохитним у своїй рішучості допомагати в гуманітарних зусиллях у Газі та у своїй відданості відстоюванню людської гідності та наданню допомоги під час кризи", - додають у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю.
ЦАХАЛ опублікував відео проведення евакуації немовлят з лікарні Аль-Шифа.
- У неділю, 19 листопада, міжнародні організації евакуювали з лікарні Аль-Шифа у Газі 31 недоношену дитину.
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