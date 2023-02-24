Про це поінформувала пресслужба Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Згідно зі звітами, після 12 місяців повномасштабного вторгнення досі поза межами України перебувають майже 8 млн людей, а статус внутрішньо переміщених осіб мають понад 5 млн українців.

Переважна більшість біженців та внутрішньо переміщених українців – близько 77 відсотків та 79 відсотків відповідно – хочуть повернутися додому, однак лише 12 відсотків як біженців, так і внутрішньо переміщених осіб планують зробити це протягом наступних трьох місяців.

"Основними перешкодами, які не дозволяють повертатися, є проблеми безпеки в місцях їхнього походження. Інші занепокоєння стосуються доступу та наявності базових послуг, включаючи електрику, воду та охорону здоров’я, можливості роботи та належне житло, на все це сильно вплинула війна", - зазначили в ООН.

Близько 18 відсотків опитаних біженців досі не визначилися, чи повертатися.

"Ми не можемо думати про майбутнє або про те, як складається ситуація в Україні, і як довго вона буде такою. Ми можемо думати лише про сьогодення", – сказав один з учасників опитування.