ООН: лише 12% українських біженців чи внутрішньо переміщених осіб планують повернутися додому упродовж наступних 3 місяців
Станом на лютий 2023 року понад 13 млн людей покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення: майже 80% з них прагнуть повернутися, але не в найближчі місяці
Про це поінформувала пресслужба Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Згідно зі звітами, після 12 місяців повномасштабного вторгнення досі поза межами України перебувають майже 8 млн людей, а статус внутрішньо переміщених осіб мають понад 5 млн українців.
Переважна більшість біженців та внутрішньо переміщених українців – близько 77 відсотків та 79 відсотків відповідно – хочуть повернутися додому, однак лише 12 відсотків як біженців, так і внутрішньо переміщених осіб планують зробити це протягом наступних трьох місяців.
"Основними перешкодами, які не дозволяють повертатися, є проблеми безпеки в місцях їхнього походження. Інші занепокоєння стосуються доступу та наявності базових послуг, включаючи електрику, воду та охорону здоров’я, можливості роботи та належне житло, на все це сильно вплинула війна", - зазначили в ООН.
Близько 18 відсотків опитаних біженців досі не визначилися, чи повертатися.
"Ми не можемо думати про майбутнє або про те, як складається ситуація в Україні, і як довго вона буде такою. Ми можемо думати лише про сьогодення", – сказав один з учасників опитування.
- Заступник голови українського представництва Міжнародної організації з міграції Стівен Роджерс розповів, що майже 70% відсотків внутрішніх переселенців в Україні не мають стабільної роботи.
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