Про це на засіданні Ради Безпеки ООН 21 жовтня сказала постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, передає Укрінформ.

Так, близько 14 млн осіб були змушені покинути домівки, з них - 6,2 млн внутрішньо переміщені особи та майже 7,7 млн біженці, зауважила вона.

За даними ЮНІСЕФ, з початку війни тією чи іншою мірою постраждали близько 5,7 млн дітей шкільного віку, у тому числі 3,6 млн - через закриття закладів освіти.

"Зафіксовано понад 630 нападів на медзаклади, що позбавляє хворих доступу до ліків та лікування", - зауважила вона.

За словами Браун, ООН та гуманітарна спільнота у координації з владою розробили конкретний план на зимові місяці, у якому передбачено ремонт житлових будівель у прифронтовій зоні та забезпечення людей ковдрами, матрацами, одягом, генераторами для шкіл, опалення для лікарень.

"Робота триває. Наша мета - зробити так, щоб цивільні особи мали безпечне, гідне та тепле місце для проживання впродовж зимових місяців", - сказала вона.

Структури ООН охопили ж різною допомогою понад 13 млн осіб по Україні.

За оцінками Міністерства охорони здоров'я України та ВООЗ, близько 10 млн осіб потребують тієї чи іншої психологічної підтримки через травми, отримані внаслідок війни. Ідеться, зокрема, про жінок та дівчат, які постраждали від сексуального насильства, дітей, які щодня чують попереджальні сирени, сім'ї, які змушені виживати у складних умовах, каже Браун.

ООН зафіксувала в Україні майже 16 тис. жертв серед цивільних через агресію РФ.

21 жовтня США закликали Радбез ООН змусити Росію негайно припинити війну в Україні.

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