ООН, НАТО, ЗСУ та сухі порти. Порошенко назвав шляхи деблокади українського продовольчого експорту

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради у неділю, 22 травня 2022 року. Відповідне відео з'явилося на фейсбуці політика.

Порошенко наголосив: Путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти.

"Варіант перший – позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту Росії, якщо не буде розблокована Україна.

Другий – безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.

Третій – постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних сил, і вони самі розблокують.

І четвертий – сухі порти на західному кордоні", – пропонує Порошенко.

За словами політика, ці варіанти можуть бути об’єднані.

Як пояснив Петро Порошенко, відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.

"Це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт більше 22 мільйонів тон українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", – каже Порошенко.

"Путін настільки збожеволів у війні проти України, яку він точно не зможе виграти, що погрожує всім ядерною війною, хімічною, бактеріологічною, а зараз хоче поставити на коліна світ перед загрозою голоду. Москва має величезний досвід організації голодоморів. Але якщо досі це робилося в Україні, сьогодні це може розповсюдитись на весь світ", – зауважує Петро Порошенко.

П’ята частина населення світу опинилася перед загрозою голоду, це Африка, Азія і Латинська Америка, констатує він.

"Для цього Росія оголосила острів Зміїний як частину свого суверенітету, а Чорне море – внутрішніми водами, на що ми хочемо звернути увагу Туреччини, Болгарії, Румунії, інших країн НАТО", – зазначає Петро Порошенко.

"Маємо негайно скликати спецсесію Генасамблеї ООН для обговорення світової продовольчої кризи. Це є прямий наслідок російської агресії", – закликав Порошенко.

На його переконання, розблокування українських портів – це сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb