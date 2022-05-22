English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка ООН, НАТО, ЗСУ та сухі порти. Порошенко назвав шляхи деблокади українського продовольчого експорту

ООН, НАТО, ЗСУ та сухі порти. Порошенко назвав шляхи деблокади українського продовольчого експорту

22 травня, 2022 неділя
16:20
Економіка Петро Порошенко

П'ятий президент, голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради у неділю, 22 травня 2022 року. Відповідне відео з'явилося на фейсбуці політика.

Порошенко наголосив: Путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти. 

"Варіант перший – позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту Росії, якщо не буде розблокована Україна.

Другий – безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.

Третій – постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних сил, і вони самі розблокують.

І четвертий – сухі порти на західному кордоні", – пропонує Порошенко.  

За словами політика, ці варіанти можуть бути об’єднані.

Як пояснив Петро Порошенко, відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.

"Це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт більше 22 мільйонів тон українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", – каже Порошенко. 

"Путін настільки збожеволів у війні проти України, яку він точно не зможе виграти, що погрожує всім ядерною війною, хімічною, бактеріологічною, а зараз хоче поставити на коліна світ перед загрозою голоду. Москва має величезний досвід організації голодоморів. Але якщо досі це робилося в Україні, сьогодні це може розповсюдитись на весь світ", – зауважує Петро Порошенко. 

П’ята частина населення світу опинилася перед загрозою голоду, це Африка, Азія і Латинська Америка, констатує він.

"Для цього Росія оголосила острів Зміїний як частину свого суверенітету, а Чорне море – внутрішніми водами, на що ми хочемо звернути увагу Туреччини, Болгарії, Румунії, інших країн НАТО", – зазначає Петро Порошенко. 

"Маємо негайно скликати спецсесію Генасамблеї ООН для обговорення світової продовольчої кризи. Це є прямий наслідок російської агресії", – закликав Порошенко. 

На його переконання, розблокування українських портів – це  сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ООН
Петро Порошенко
експорт
продовольство
ЗСУ
блокада
харчі
НАТО
Читайте також:
21 травня, 2022 субота
Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту
Автор Анастасія Виноградова
21 травня, 2022 субота
Ціни на нерухомість обвалилися: скільки коштує оренда та покупка квартир у Києві та Львові
знищені "вагнерівці"
21 травня, 2022 субота
На Сході країни ворог змінює тактику та робить ставку на "вагнерівців", - військовий експерт Згурець
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.24
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
22 травня
17:29
Верховна Рада
Верховна рада денонсувала низку угод України із СНД та Росією, - нардеп Железняк
17:20
окупанти Маріуполь
Рада заборонила російську нацистську символіку та визнала РФ державою-терористом
17:19
окупанти
На Харківщині окупанти 4 дні утримують у полоні селищну голову
17:13
YouTube видаляє понад 9000 проросійських каналів, які стосуються війни в Україні, - The Guardian
17:12
Володимир Ар'єв
Кабмін приховує заповнену анкету на вступ до ЄС. Звертатимусь до правоохоронців, - нардеп Ар'єв
17:11
Ексклюзив
російські війська окупанти
Росія планує приєднати Херсонську та частину Запорізької області до анексованого Криму, - військовий експерт Міхненко
16:56
Польща
Польський Жешув отримав від України почесне звання "місто-рятівник"
16:54
Українець провів тест-драйв КрАЗ Cougar, украденого кадирівцями
16:48
Ліки
Рада заборонила обіг російських і білоруських ліків
16:36
аудіокниги
Рада готується скасувати ПДВ для аудіокниг українського виробництва
16:33
Ексклюзив
острів Зміїний
Росія вважає територіальні води навколо острова Зміїного своїми: готова обстрілювати чужі кораблі, - речник Одеської ОВА Братчук
16:31
білоруські війська
У Білорусі ховають вояків Лукашенка, що пішли найманцями на війну з Україною
16:28
ракета
Російська ракета влучила в річку на Дніпропетровщині
16:25
Швеція Україна
Безкоштовні курси з вивчення мови пропонують для українських біженців у Швеції
16:13
Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя
У фільтраційних таборах поблизу Маріуполя рашисти утримують десятки дітей
16:04
Віктор Вихрист
Непереможний український важковаговик скасував бій через травму
16:03
Волонтери Інституту Сервантеса
Інститут Сервантеса сприятиме вивченню іспанської мови українськими біженцями
15:52
Людмила Денісова
Росіяни прагнуть оточити підконтрольну Україні Луганщину й руйнують її міста, - Денісова
15:40
ППО, обстріл
Під час перебування Дуди у столиці, ППО збила ворожу ракету на Київщині
15:36
Вселенський патріарх Варфоломій
Варфоломій заявив, що на місці Кирила відмовився б бути патріархом
15:29
біженці Чехія
Понад 350 тис. українців отримали спеціальні візи у Чехії
15:22
Маріуполь
У Маріуполі люди вимушені споживати технічну воду замість питної
15:22
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
Україна та Польща домовилися про спрощений перетин кордону, - Зеленський
15:16
Ексклюзив
Маріуполь окупанти вода
Маріуполь поступово перетворюється на гетто, - радник мера Андрющенко
15:11
Ексклюзив
Україна ЄС
Захід надаватиме фінансову допомогу Україні в обмін на реформи, - економічний експерт Пекар
15:10
окупанти Маріуполь
Проти України в складі російської армії воюють справжні неонацисти, - Spiegel
15:01
Фінляндія
Фінляндія конфіскувала майно росіян на €76 млн
14:38
Верховна Рада
Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 23 серпня
14:31
Наслідки обстрілу міста Малин. 20 травня 2022 року
Рашисти вдруге за три дні вдарили ракетами по Малину
14:30
Людмила Денісова
Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України, - Денісова
14:27
Посівна трактор
Україна очікує засіяти пшеницею в 2022 році 75% минулорічних посівних площ
13:56
протест Путіну на останньому дзвонику в Дагестані
"Путін - чорт! Ні - війні!": на останньому дзвонику в Дагестані випускниця шокувала присутніх своєю заявою
13:54
Нардепи з колишньої ОПЗЖ створили у Раді групу "Відновлення"
Нардепи з колишньої ОПЗЖ створили у Раді групу "Відновлення"
13:43
Окупанти обстріляли Миколаївщину: знищено будинки й поранено 9 цивільних
13:35
Ігор Шувалов глава корпорації ВЕБ вілла в Австрії
Активісти заблокували віллу екс-віцепрем'єра Росії Шувалова в Австрії. Закликають конфіскувати будівлю
13:34
Анджей Дуда
Ніхто не може порушити нашу єдність: ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні, - Дуда під час виступу у Верховній Раді
13:34
аеропорт маска
Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп
13:29
Маріуполь
У Маріуполі окупанти забороняють пересуватися містом без перепусток
13:24
Західний кордон
За добу до України прибуло понад 41 тис. українців, натомість виїхало близько 37 тис. людей
13:24
Ексклюзив
Сергій Фурса
НБУ не відпускав курс гривні: медіа вирвали фразу Шевченка з контексту, а обмінники почали спекуляції, - інвестиційний банкір Фурса
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV