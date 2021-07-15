ООН назвала загальне число жертв війни з РФ

Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.



"Загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні, становить 42 500–44 500", – повідомили в Управлінні.

Ці жертви розподіляються так:

13 200–13 400 загиблих (щонайменше 3 901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та приблизно 5 800 терористів)

29 600–33 600 поранених (7 000–9 000 мирних жителів, 9 800–10 800 бійців ЗСУ та 12 800–13 800 окупантів)

Протягом усього періоду конфлікту на цивільних осіб припадає 25-26% від загальної кількості осіб, загиблих і поранених.

"Слід зазначити, що це співвідношення за роки суттєво змінилося: з 33-34% у 2014 році (одна загибла цивільна особа на двох загиблих українських солдатів або членів озброєних груп), до 4-5 відсотків у 2019-2021 роках: одна цивільна особа, на 20–25 українських солдатів або членів збройних груп", - зазначили в ООН.