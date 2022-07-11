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ООН не зможе допомагати сирійцям: мільйонам загрожує голод через вето Росії в Радбезі

11 липня, 2022 понедiлок
07:45
Світ Сирія

Мільйони сирійців опинилися під загрозою голоду через Росію, яка ветувала масштабну програму ООН із гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Reuters.

За словами глави ООН Мартіна Гріффітса, операція, яка доставляла й продовольство та ліки, була рятівним колом для людей. Без неї вони просто помруть.

Термін дії мандата Ради Безпеки ООН на доставку допомоги для 4 мільйонів сирійців із Туреччини закінчився у неділю. Через вето Росії його не вдається продовжити на рік. Її представники заявили, що накладатимуть вето на будь-який текст, окрім свого власного, у якому йдеться про продовження дії на 6 місяців.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у неділю розмовляла з групами допомоги, які пояснили, що без операції ООН 70% потреб людей у Сирії у продовольстві залишаться незадоволеними.

Натомість заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, мовляв Росія не намагається зруйнувати операцію ООН, а просто хоче зробити її більш ефективною та прозорою.

Голосування в Раді Безпеки щодо санкціонування операції з надання допомоги протягом тривалого часу було спірним питанням, але цього року напруга зросла через російське вторгнення в Україну.

  • Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель каже, що міністри закордонних справ G20 мають різні погляди щодо війни Росії в Україні, і точка зору Євросоюзу поки "не у виграші".

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Сирія
Радбез ООН
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