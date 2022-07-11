ООН не зможе допомагати сирійцям: мільйонам загрожує голод через вето Росії в Радбезі

Про це повідомляє Reuters.

За словами глави ООН Мартіна Гріффітса, операція, яка доставляла й продовольство та ліки, була рятівним колом для людей. Без неї вони просто помруть.

Термін дії мандата Ради Безпеки ООН на доставку допомоги для 4 мільйонів сирійців із Туреччини закінчився у неділю. Через вето Росії його не вдається продовжити на рік. Її представники заявили, що накладатимуть вето на будь-який текст, окрім свого власного, у якому йдеться про продовження дії на 6 місяців.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у неділю розмовляла з групами допомоги, які пояснили, що без операції ООН 70% потреб людей у Сирії у продовольстві залишаться незадоволеними.

Натомість заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, мовляв Росія не намагається зруйнувати операцію ООН, а просто хоче зробити її більш ефективною та прозорою.

Голосування в Раді Безпеки щодо санкціонування операції з надання допомоги протягом тривалого часу було спірним питанням, але цього року напруга зросла через російське вторгнення в Україну.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель каже, що міністри закордонних справ G20 мають різні погляди щодо війни Росії в Україні, і точка зору Євросоюзу поки "не у виграші".

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