ООН підтвердила загибель 8317 цивільних за час повномасштабної агресії РФ

Про це інформує Організація Об'єднаних Націй.

"З 24 лютого 2022 року, що ознаменувало початок широкомасштабного збройного нападу з боку Російської Федерації, до 19 березня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 22 209 жертв серед цивільного населення в країні", - пише відомство.

Повідомляється, що зафіксовано 8317 убитих українців і 13 892 поранених.

Зокрема, серед них на території підконтрольній Україні жертвами російської агресії стало 17 820 людей.

У Донецькій та Луганській областях підтверджено 9182 жертви: 3822 загиблих та 5360 поранених, а також в інших регіонах - 8638 жертв: 2624 убитих та 6014 уражених.

Лише з 1 по 19 березня в ООН зафіксували загибель 113 українців і поранення 356.

Водночас реальне число загиблих є значно вищим, наголошують в організації, адже отримання даних з місць активних бойових дій відбувається із затримкою, і багато інформації все ще потребує підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в заяві.

В організації наголошують, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами.