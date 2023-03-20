ООН підтвердила загибель 8317 цивільних за час повномасштабної агресії РФ
Управління верховного комісара ООН підтвердило загибель 8317 мирних жителів України унаслідок повномасштабної війни Росії
Про це інформує Організація Об'єднаних Націй.
"З 24 лютого 2022 року, що ознаменувало початок широкомасштабного збройного нападу з боку Російської Федерації, до 19 березня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 22 209 жертв серед цивільного населення в країні", - пише відомство.
Повідомляється, що зафіксовано 8317 убитих українців і 13 892 поранених.
Зокрема, серед них на території підконтрольній Україні жертвами російської агресії стало 17 820 людей.
У Донецькій та Луганській областях підтверджено 9182 жертви: 3822 загиблих та 5360 поранених, а також в інших регіонах - 8638 жертв: 2624 убитих та 6014 уражених.
Лише з 1 по 19 березня в ООН зафіксували загибель 113 українців і поранення 356.
Водночас реальне число загиблих є значно вищим, наголошують в організації, адже отримання даних з місць активних бойових дій відбувається із затримкою, і багато інформації все ще потребує підтвердження.
"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в заяві.
В організації наголошують, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами.
- З початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року і до 14 березня 2023 року ООН зафіксувала 21 965 жертв серед цивільного населення України, у тому числі 8 231 убитого та 13 734 поранених.
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