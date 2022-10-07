ООН планує призначити нового слідчого з прав людини в Росії
ООН у п'ятницю, 7 жовтня, ухвалила рішення про призначення нового незалежного експерта з порушень прав людини в Росії
Про це повідомляє Reuters.
Таке рішення ухвалили на тлі звинувачень Москви у створенні "атмосфери страху" через репресії та насильство, зокрема через посилення законів щодо покарання людей, які, на думку Москви, дискредитують збройні сили або поширюють фейкову інформацію. Уперше в ООН призначають слідчого з прав людини для вивчення ситуації в країні, яка є постійним членом Радбезу та входить до "великої п'ятірки".
За віддали голос 17 членів Ради ООН, 6 проголосували проти, ще 24 учасники утрималися.
"Ми хочемо, щоб сьогодні було ясно, що ми не забули тих, хто бореться за свободу вдома, у той час, як Путін репресує російський народ і чинить гноблення за кордоном", - заявив посол Великої Британії в ООН у Женеві Саймон Менлі.
Посол Росії в ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що позов містить "низку неправдивих звинувачень".
"Цей проєкт резолюції є ще одним прикладом того, як західні країни використовують цю раду для досягнення своїх політичних цілей", - сказав Гатілов.
- 1 жовтня Україна передала в Міжнародний суд ООН дані про анексію 30 вересня та попросила активізувати справу проти РФ.
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