ООН проведе розслідування обстрілу лікарні в Газі

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"ООН, безумовно, захоче провести власне розслідування... І це має бути зроблено дуже скоро і дуже швидко", – повідомив Гріффітс.

У відповідь на запитання, чи приймає він докази Ізраїлю, що винуватцями вибуху є палестинські бойовики, заступник генсека сказав: "Це не до мене, тому що я не займаюся оцінкою порушень прав людини і звірствами такого роду".

Розслідування ООН, пояснив він, може допомогти засвоїти важливі уроки "щоб це не повторилося в іншій лікарні, в іншій школі, в іншій установі, де ховаються люди".

При цьому Гріффітс нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари по цивільних об'єктах.

Що передувало

У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.

Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.