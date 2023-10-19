ООН проведе розслідування обстрілу лікарні в Газі
Заступник генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що ООН може провести власне розслідування обстрілу лікарні в секторі Гази
Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю CNN.
"ООН, безумовно, захоче провести власне розслідування... І це має бути зроблено дуже скоро і дуже швидко", – повідомив Гріффітс.
У відповідь на запитання, чи приймає він докази Ізраїлю, що винуватцями вибуху є палестинські бойовики, заступник генсека сказав: "Це не до мене, тому що я не займаюся оцінкою порушень прав людини і звірствами такого роду".
Розслідування ООН, пояснив він, може допомогти засвоїти важливі уроки "щоб це не повторилося в іншій лікарні, в іншій школі, в іншій установі, де ховаються люди".
При цьому Гріффітс нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари по цивільних об'єктах.
Що передувало
У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.
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