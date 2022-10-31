Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Чітко хочу сказати, що жодні воєнні, повітряні, морські судна, активи не брали участь у підтримці ініціативи (перевезенні українського збіжжя в рамках "зернової угоди", - Ред.). Вони не потрібні. І, власне, їм заборонено підходити ближче, ніж на 10 морських миль до вантажних суден згідно з процедурами, що були обумовлені всіма сторонами", - сказав він.

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Мартін Гріффітс додав, що жодного цивільного судна не було в коридорі проти ночі на 29 жовтня.

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем. Кремль пояснював це рішення "терористичним актом", який Україна нібито здійснила "проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, залучених у забезпеченні безпеки "зернового коридору". Росіяни також звинуватили Україну у використанні цивільного судна як прикриття для здійснення нападу на кораблі Чорноморського флоту.

Експорт зерна був вимушено призупений на дві доби.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 31 жовтня заявив, що Анкара продовжить докладати зусиль щодо експорту збіжжя з українських портів, попри заяву Росії про вихід з угоди.

31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 355 тис. тонн агропродукції.

Довідка

22 липня Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоду, присвячену розблокуванню українських портів на Чорному морі портів та вивезенню звідти українського зерна до споживачів у країнах Азії, Африки та Південної Америки. Одночасно дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також уклала Росія.

Відповідний документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Від РФ угоду підписав міністр оборони Сергій Шойгу.

Ці домовленості отримали назву "зернової угоди" чи "зернового коридору".

Україна таким чином отримувала можливість безперешкодного експорту, а Росія - в ім'я міжнародної продовольчої безпеки - зобов'язувалася не перешкоджати руху суден з українським зерном.