Ердоган відреагував на заяву РФ про вихід із "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить докладати зусиль щодо експорту зерна з українських портів, попри заяву Росії про вихід з угоди
Про це повідомляє Anadolu.
За його словами, Туреччина продовжить зусилля з експорту українського зерна, попри позицію РФ.
"Попри те, що Росія діє нерішуче, ми продовжуватимемо наші зусилля, аби служити людству", - сказав Ердоган.
Він додав, що завдяки "зерновій угоді" вдалося зменшили продовольчу кризу у світі.
"Ми забезпечили відносне зменшення продовольчої кризи, запропонувавши світові 9,3 млн тонн української пшениці", - заначив Ердоган.
- 29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні
- Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.
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