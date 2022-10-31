Ердоган відреагував на заяву РФ про вихід із "зернової угоди"

Про це повідомляє Anadolu.

За його словами, Туреччина продовжить зусилля з експорту українського зерна, попри позицію РФ.

"Попри те, що Росія діє нерішуче, ми продовжуватимемо наші зусилля, аби служити людству", - сказав Ердоган.

Він додав, що завдяки "зерновій угоді" вдалося зменшили продовольчу кризу у світі.

"Ми забезпечили відносне зменшення продовольчої кризи, запропонувавши світові 9,3 млн тонн української пшениці", - заначив Ердоган.

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні

Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.

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