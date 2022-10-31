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З українських портів гуманітарним коридором вийшли 12 суден

31 жовтня, 2022 понедiлок
10:39
Суспільство

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 355 тис. тонн агропродукції

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "Зернової ініціативи". Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників Російської Федерації було поінформовано", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

"Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН. Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії", - повідомили в Мінінфраструктури.

  • Міноборони РФ заявило, що начебто українська сторона скористалася зоною безпеки та одним із суден "зернового коридору" для того щоб у суботу, 29 жовтня 2022 року, завдати ударів безпілотниками по російським військовим кораблям у Севастополі.
  • Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про "призупинення" дії узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
  • 30 жовтня Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів через дії Росії. 40 тисяч тонн пшениці, які мали надійти жителям Ефіопії, заблоковані в порту.
  • 30 жовтня НАТО та ЄС закликали Росію терміново повернутися до "зернової угоди".

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