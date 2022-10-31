Після заяв про вихід Росії із зернових домовленостей пшениця подорожчала в Європі на 5%
В Європі на 5% подорожчала українська пшениця. Причиною цього називають заяви про вихід РФ із зернових домовленостей
Про це інформує в Медіацентрі народний депутат України, член комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
"Відразу після спекулятивних заяв Росії щодо роботи зернових коридорів, ціни на пшеницю в Європі виросли на 5%. Якщо морський коридор припинить свою роботу, нам доведеться експортувати автомобільним транспортом. І замість того, щоб наші аграрії отримали кошти, вони матимуть заплатити за логістику, - заявив Соломчук.
- 29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.
- У Кремлі не називають умови поновлення експорту зерна з українських портів, які РФ блокує.
- Сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить докладати зусиль щодо експорту зерна з українських портів, попри заяву Росії про вихід з угоди.
- Уранці 31 жовтня РФ намагалася завадити руху українських зернових суден - передавала інформацію від Спільного координаційного центру про заборону.
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