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Росія намагалася завадити руху суден з українським зерном, - морський експерт

31 жовтня, 2022 понедiлок
16:08
Економіка

Уранці 31 жовтня РФ намагалася завадити руху українських зернових суден - передавала інформацію від Спільного координаційного центру про заборону

Про це в Media Center Ukraine інформує керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Сьогодні 12 суден, яким Стамбульський координаційний центр дозволив вихід, о 07:54 отримали радіограму: "Увага! Майстер судна, міжнародний гуманітарний коридор закрито для транзиту Росією. Ваш прохід у небезпеці. Негайно вийти з міжнародного гуманітарного коридору до подальшого повідомлення".

Керівник Моніторингової групи Андрій Клименко наголосив, що це повідомлення передали й на Спільний координаційний центр. За пів години СКЦ надіслав повідомлення капітанам, що прохід дозволено, а о 9-й знову отримано повідомлення від Росії про закритий прохід.

"Тобто Росія зранку, діючи від імені СКЦ, сама повідомила, що прохід закрито. Спільний координаційний центр відразу відреагував", – сказав Клименко.

Експерт вважає, що такі дії РФ пов’язані із заявою президента Туреччини Ердогана, що попри намагання Росії, Анкара продовжує зернову ініціативу. Клименко додав, що РФ заборонила своїм представникам бути присутніми в СКЦ, лише онлайн взаємодіяти.

Нині 12 суден продовжують рух, чотири з них вже підходять до портів призначення.

  • 29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
  • Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду. 
  • У Кремлі не називають умови поновлення експорту зерна з українських портів, які РФ блокує. 

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Суспільство
Росія
зерно
війна з Росією
окупанти
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2022, понедiлок
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