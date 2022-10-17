ООН, Україна і Туреччина підтримали продовження дії "зернової угоди"
Продовження дії "Зернової ініціативи" підтримують ООН, Україна та Туреччина
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресслужба відомства.
В Спільному координаційному центрі в Стамбулі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Вони обговорили реалізацію "Зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 листопада 2022 року.
"Сьогодні разом з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорили хід реалізації "Зернової ініціативи". З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду. Сторони-учасники "Ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", - повідомив Кубраков.
Також під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна в держави Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.
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