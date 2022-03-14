ООН виділить ще $40 млн для України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Україні загрожує жахлива гуманітарна катастрофа
Про це передає Укрінформ.
"Подальша ескалація війни, випадкова чи навмисна, загрожує всьому людству. Удари по цивільному населенню сягають жахливих масштабів. Гине незліченна кількість невинних людей, включно з жінками та дітьми", - сказав він.
Глава ООН оголосив про виділення $40 млн на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.
"Коли мільйони людей в Україні стикаються з голодом та скороченням запасів води та медикаментів, я оголошую, що ООН виділить ще $40 млн. щоб збільшити обсяг життєво важливої допомоги для найбільш уразливих верств населення", - сказав він.
За його словами, світ має діяти, щоб запобігти "урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи" внаслідок вторгнення РФ в Україну.
Війна, підкреслив він, може призвести до далекосяжних наслідків для глобального продовольчого постачання, що матиме руйнівний вплив на найбідніші верстви населення у світі.
"Тепер їхні житниці зазнають бомбардування", - сказав він.
Глава ООН додав, що Україна забезпечує більше половини пшениці для Світової продовольчої програми.
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