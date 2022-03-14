ООН виділить ще $40 млн для України

Про це передає Укрінформ.

"Подальша ескалація війни, випадкова чи навмисна, загрожує всьому людству. Удари по цивільному населенню сягають жахливих масштабів. Гине незліченна кількість невинних людей, включно з жінками та дітьми", - сказав він.

Глава ООН оголосив про виділення $40 млн на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

"Коли мільйони людей в Україні стикаються з голодом та скороченням запасів води та медикаментів, я оголошую, що ООН виділить ще $40 млн. щоб збільшити обсяг життєво важливої допомоги для найбільш уразливих верств населення", - сказав він.

За його словами, світ має діяти, щоб запобігти "урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи" внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Війна, підкреслив він, може призвести до далекосяжних наслідків для глобального продовольчого постачання, що матиме руйнівний вплив на найбідніші верстви населення у світі.

"Тепер їхні житниці зазнають бомбардування", - сказав він.

Глава ООН додав, що Україна забезпечує більше половини пшениці для Світової продовольчої програми.