ООН запустить процедуру автоматичного скликання Генасамблеї при застосуванні вето в Радбезі

Про це у фейсбуці повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Згідно з проєктом резолюції, Генасамблея буде автоматично скликатися щоразу, коли в Радбезі застосовуватиметься вето. Скликатиметься вона протягом 10 денного терміну з метою проведення дебатів щодо ситуації, в якій застосоване вето, за виключенням, коли питання розглядається на Надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН.

Такий документ підтримали майже 40 країн, у тому числі Україна. Схвалення нової резолюції може відбутися вже у квітні.

"Відповідно до проєкту резолюції, Радбезу буде запропоновано подати Генеральній Асамблеї спеціальний звіт про застосування вето, принаймні за 72 години до засідання Генасамблеї, яка матиме можливість у разі наявності колективної політичної волі держав-членів ООН рішення щодо цієї ситуації. Зазначений механізм почне діяти відразу після схвалення резолюції на 76-й сесії, а починаючи з 77-ї сесії до порядку денного Генасамблеї буде додано новий постійний пункт "Застосування вето", – заявив Кислиця.

Він нагадав, що вперше застосував право вето в РБ ООН у 1957 році СРСР, а зараз "абсолютним чемпіоном по кількість вето" є РФ. При цьому Велика Британія не застосовує право вето вже понад 30 років.



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