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"ОП готує інформаційну кампанію проти Залужного": добірка російських фейків про Україну за 14 листопада

14 листопада, 2023 вiвторок
23:26
Суспільство Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 14 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Російський пропагандист В. Соловйов заявив: "Коли 2000 ізраїльських військовослужбовців з радістю вирушили підтримувати українських нацистів – офіційна ізраїльська влада вдавала, що цього немає. Коли вони записували ролики, коли вони хвалилися, проти них не порушували справ. Вони воювали на боці українських нацистів".

Дезінформація: Російський пропагандист-політолог І. Скурлатов у своєму TG-каналі написав: "Якщо в Зеленського залишиться хоч один квадратний метр підконтрольної території, то, без сумніву, він і звідти вестиме ракетний обстріл наших мирних міст і сіл, як це відбувалося і відбувається з 2014 р.".

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Наше джерело в ОП повідомило, що Офіс Президента готує інформаційну кампанію проти Залужного, щоб дискредитувати Головнокомандувача в українському суспільстві".

  • Ворожі ресурси поширювали діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту.
Україна
Росія
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
окуповані території
фейк
Валерій Залужний
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Війна в Ізраїлі
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