"ОП готує інформаційну кампанію проти Залужного": добірка російських фейків про Україну за 14 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський пропагандист В. Соловйов заявив: "Коли 2000 ізраїльських військовослужбовців з радістю вирушили підтримувати українських нацистів – офіційна ізраїльська влада вдавала, що цього немає. Коли вони записували ролики, коли вони хвалилися, проти них не порушували справ. Вони воювали на боці українських нацистів".

Дезінформація: Російський пропагандист-політолог І. Скурлатов у своєму TG-каналі написав: "Якщо в Зеленського залишиться хоч один квадратний метр підконтрольної території, то, без сумніву, він і звідти вестиме ракетний обстріл наших мирних міст і сіл, як це відбувалося і відбувається з 2014 р.".

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Наше джерело в ОП повідомило, що Офіс Президента готує інформаційну кампанію проти Залужного, щоб дискредитувати Головнокомандувача в українському суспільстві".