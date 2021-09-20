Опалювальний сезон: у Мінрегіоні розповіли, що буде з тарифами на газ, тепло та гарячу воду
За інформацією відомства, тарифи на газ, тепло та гарячу воду під час опалювального сезону підвищуватися не повинні
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, що регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на 90%, що відповідає графіку та очікуваним показникам.
Міністр також повідомив про фінансові аспекти діяльності підприємств теплопостачання.
"Ціна газу на світових ринках практично щодня змінюється. Тож у процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладання довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ (теплокомуненерго - ред.) з газопостачальною компанією "Нафтогаз Трейдинг". Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін - 7 420 грн/тис. куб. м з ПДВ та без інших надбавок у рамках Обсягу І "Фіксований". Тож тарифи на опалення і гарячу воду підвищуватися не повинні", - цитує пресслужба слова Чернишова.
У пресслужбі зауважили, що повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.
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