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Головна Технології OpenAI пропонує гранти $1 млн на проведення експериментів зі штучним інтелектом

OpenAI пропонує гранти $1 млн на проведення експериментів зі штучним інтелектом

26 травня, 2023 п'ятниця
13:02
Технології ChatGPT

Розробник чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT заявив, що виділить 10 грантів по 100 тис. доларів у загальному розмірі 1 млн доларів на проведення експериментів з врегулювання технологій штучного інтелекту

Про це інформує Reuters.

"Гранти у розмірі $100 000 отримають ті, хто представить обґрунтування для відповідей на такі питання, як, наприклад, чи повинен ШІ критикувати державних діячів і що саме можна вважати "середньостатистичним індивідом" у світі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що системи ШІ мають вроджену упередженість. Зокрема, користувачі знайшли приклади расистських або сексистських висновків програмного забезпечення зі штучним інтелектом. Зростає занепокоєння, що ШІ, який працює разом з такими пошуковими системами, як Google і Bing, може генерувати неправдиву інформацію.

"Системи штучного інтелекту повинні приносити користь всьому людству і бути максимально доступними. Ми запускаємо цю грантову програму, щоб зробити перший крок у цьому напрямку", - йдеться в повідомленні OpenAI.

Компанія заявила, що результати грантів можуть сформувати її власні погляди на управління штучним інтелектом, однак жодні рекомендації не будуть "обов'язковими до виконання".

Гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман закликає до регулювання ШІ, випускаючи нові оновлення для ChatGPT і генератора зображень DALL-E. Цього місяця він виступив перед підкомітетом Сенату США, заявивши, що "якщо ця технологія піде не тим шляхом, вона може рухатись абсолютно не туди".

  • Італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT, посилаючись на ймовірні порушення конфіденційності.
Світ
Наука
штучний інтелект
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