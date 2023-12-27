Оперативна ситуація на Донеччині ускладнюється, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" НГУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Оперативна ситуація ускладнюється через те, що ворог підтягує дедалі більше резервів на Донеччину. Противник проводить локальні штурмові операції. Тобто на всю лінію Донецького напрямку росіяни підвозять резерви, шукаючи дірки, де вони можуть просунутися й провести вдалі штурмові дії", - наголосив Отченаш.

За словами командира екіпажу БПЛА, наразі у ворога це виходить не так добре, як він хоче, враховуючи ту кількість 200-х, яка лежить в український землі.

"Але є ділянки, де противник зміг захопити кілька посадок. І це цілком логічно, тому що з такою кількістю особового складу дуже важко впоратися", - зауважив Отченаш.

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках та знищили 790 окупантів, 14 танків і 17 бойових броньованих машин.

Аналітики ISW припускають, що потенційне захоплення Мар'їнки не прогнозує окупантам значного оперативного просування вперед.









