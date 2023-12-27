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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 14 танків та 17 бронемашин, - Генштаб

27 грудня, 2023 середа
07:49
Війна з Росією втрати окупантів

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках та знищили 790 окупантів, 14 танків і 17 бойових броньованих машин

Про це 27 грудня пише Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 27.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 355750 (+790) осіб
  • танків ‒ 5913 (+14) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17) од.
  • артилерійських систем – 8376 (+10) од.
  • РСЗВ – 934 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 616 (+2) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1620 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1240 (+1)

Зведення Генштабу: Загарбники штурмували українські позиції на 7 напрямках, відбулося 80 боєзіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Армія РФ завдала 8 ракетних та 60 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони.

Авіаційних ударів зазнали: Грем’яч Чернігівської області; Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Соболівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Діброва, Новобахмутівка, Олександропіль, Новомихайлівка Донецької області; Зміївка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по 5 зенітно-ракетних комплексах.

Протиповітряною обороною знищені 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БПЛА ворога. Також, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника.

  • У понеділок, 25 грудня, у ЗСУ спростували інформацію про те, що російська армія нібито захопила Мар'їнку на Донеччині, про що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів своєму президенту Володимиру Путіну
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки.

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