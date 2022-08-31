Оператор ГТС повідомив, скільки газу накопичено у сховищах України

Про це голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у ПСГ 13 млрд кубометрів газу. До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде близько 14,4 млрд кубометрів газу. З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", – розповів він.

Водночас, за словами Макогона, фактор військової загрози підвищує ризики стабільного проходження опалювального сезону, тож додаткові обсяги імпорту будуть доцільними.

"Як оператор ГТС ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для прийому газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту обсягом 54 млн кубометрів на добу. Сподіваємося, колеги з Нафтогазу зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу", – додав голова ОГТСУ.

Сьогодні, 31 серпня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що газосховища ЄС заповнені на 80 відсотків.

30 серпня стало відомо, що Газпром зупинить роботу Північного потоку з 31 серпня по 3 вересня.

Цього ж дня Газпром припинив постачання газу до Франції.

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