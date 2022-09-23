Про це розповідає UA SOUTH з посиланням на власні джерела в Анкарі, близькі до турецької влади.

Журналіст Февзі Чакир з ХаберТюрк зазначив, що операція зі звільнення розпочалася ще у квітні, коли бійці Азовсталі ще не отримали наказу здатися до полону.

А ініціатором такої операції виявився президент Володимир Путін, який волів отримати назад кума Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримала СБУ.

Обмін готували з турецького і російського боку спецслужби двох країн, каже інше джерело видання. В Україні були обізнані четверо: президент Володимир Зеленський, голова офісу Андрій Єрмак, керівник воєнної контррозвідки Кирило Буданов і чинний керівник Фонду держмайна Рустем Умеров. Останній був тоді народним депутатом України від фракції "Голос" і відповідав за комунікації з турецькою стороною.

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Зазначається, що Умеров також приєднав до модерації зі звільнення десятьох іноземців наслідного принца Королівства Саудівська Аравія Мухаммеда бін Салмана.

Своєю чергою паралельно відбувалася й публічна частина підготовки загалу до такої операції. Свідченням такого є відеозвернення дружини Медведчука Оксани Марченко до президента Ердогана від 13 квітня.

Проте президент Туреччини Ердоган приєднався до процесу вже після звернення до нього Володимира Зеленського.

П'ятеро командирів гарнізону "Маріуполь" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Денис Шлега й Олег Хоменко залишатимуться в Туреччині під особистим захистом турецького лідера до кінця війни. Такими є умови обміну. Зараз вони перебувають в турецькій лікарні. Решта 200 захисників - в Україні.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

Звільнені з полону Борода та Пташка вже зустрілися з рідними.

Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.

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