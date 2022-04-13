"Він не порушував жодних законів": дружина Медведчука Марченко просить Зеленського відпустити її чоловіка

Своє звернення Оксана Марченко опублікувала у YouTube-Shorts.



"Я - Оксана Марченко. Дружина народного депутата України Віктора Медведчука. Звертаюсь до президента Зеленського. Прошу вас прийняти всі необхідні дії для негайного звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів України і не покидав її території. Він завжди виступав за мир і вам про це, пан президент, дуже добре про це відомо", - йдеться у зверненні Марченко.



Телеведуча вважає, що її чоловіка "переслідують за політичними мотивами".



"Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують за політичними мотивами. Попри закони України і норми міжнародного права. Його життя має бути у безпеці. Я чекаю відповіді", - сказала Оксана Марченко.



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12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.

13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти Віктора Медведчука на українських полонених.

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