Хроніка московського піке

Узбекистан нагородив Путіна орденом "Олій Дражалі Двстлік". Він же "Дружба високого рівня". Привід - 70-річчя "російського царя" сьогодні, 7 жовтня. Раніше у липні Путін нагородив президента Узбекистану орденом Олександра Невського напередодні дня народження останнього.

8-й пакет санкцій ЄС проти Росії містить заборону на імпорт та експорт товарів, включаючи сталеву продукцію, техніку, хімікати, пластик та сигарети. Заборона перевезень нафти з росії за ціною вище встановленої стелі морем із грудня, а нафтопродуктів із лютого. Заборона експорту технічних виробів для авіаційної галузі. Заборона надання російським ІТ-компаніям, інжинірингових та юридичних послуг. Заборона для громадян країн ЄС обіймати керівні посади у низці російських держкомпаній. Заборона на обслуговування криптогаманців громадян та резидентів росії. До 5 грудня мають узгодити нафтовий ліміт. Введено санкції проти 30 фізичних (наприклад, проти Газманова, Расторгуєва та Чичеріної) та 7 юридичних осіб (Гознак, ЦВК тощо). Покарання учасників схем обходу санкцій.

У Лукашенка економічна паніка - він наказав заборонити підвищення цін відучора: "З 6 числа забороняється всяке зростання цін. За-бо-ро-ня-єть-ся! З сьогоднішнього дня. Чи не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоби за добу не накрутили ціни. Тому від сьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки". Запропоную йому ще варіанти - висікти море чи зупинити хмари.

Фонд національного добробуту (ФНБ) у вересні скоротився більш як на 1 трлн (-9%) до 10.792 трлн руб.

Мінприроди Росії запропонувало дати бронь від могилізації ... сміттярам. Тобто в Росії не тільки айтішники зникають, але навіть сміттярі.

Героїчна Україна

Кирило Шевченко не встиг звільнитися і вже нарвався на справу. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру Кирилу Шевченку у справі про незаконне виведення 206 млн грн з Укргазбанку у 2014–2019 роках.

Держборг України перевищив $98 млрд. За довоєнного ВВП вище $200 млрд. це не критично. Та й в умовах війни теж.

Інфляція в Україні у вересні прискорилася до 24.4% р/р з 23.8% у серпні Очікувано. І це вочевидь не пік.

США нададуть екстрену допомогу Україні у сумі $55 млн на підготовку до зими.

Міжнародні новини МФВ

"Ризики глобальної рецесії зростають. Дедалі більше даних про ослаблення економіки ЄС, як і очікувалося. Німеччина: промислові замовлення скоротилися на 2,4% м/м. Єврозона: роздрібні продажі впали на 2% р/р.

Токаєва висунули на посаду наступного президента Казахстану. І він погодився. Все логічно та очікувано. І підтримку виборців йому забезпечено.

Ердоган, Алієв і Пашинян зустрілися під час саміту Європейської політичної спільноти. Раніше ходили чутки, що Путін здав Вірменію Туреччині за деякі послуги.

Туреччина вдвічі збільшить потужність Транс-Анатолійського газопроводу (Грузія-Греція) — з 16 до 32 млрд кубометрів.

Відновилося зростання звернень для отриманням допомоги по безробіттю в США. Фінансовий ринок поки що радіє погіршенню стану економіки, оскільки це дає надію на швидке припинення суворої ФРС.

Ліз Трасс може виїхати з британського Кабміну раніше, ніж очікувалося. 70% британців незадоволені роботою уряду.

Валютні резерви Китаю у вересні скоротилися другий місяць поспіль – до $3.029 трлн (мінус $26 млрд). Аналітики очікували падіння нижче за $3 трлн. Тому цифри виявилися кращими за очікування. Китай намагається згладити девальвацію юаня.

Ринкові новини

Кашкарі з ФРС вперше заговорив про стагфляцію: "Цей момент схожий на стагфляцію, але це перехідний період". І додав, що цей момент може тривати рік чи два. І додав жорсткості: "Ми майже не бачимо свідчень того, що інфляція досягла піку". І що великим банкам потрібно більше капіталу. Це напередодні звітів попереджає про те, що про дивіденди та байбеки у банківських акціях можна забути.

Alipay (9988) була виключена в Шанхаї зі списку високотехнологічних компаній. Компанія має менші ніж потрібно витрати на R&D і може втратити деякі податкові пільги.

WSJ: США можуть послабити санкції проти Венесуели для збільшення нафтовидобутку в цій країні. Це може бути дієвою відповіддю на рішення ОПЕК+ скоротити нафтовидобуток. До речі, ОПЕК+ цілком можливо просто констатує свої очікування скорочення видобутку в росії (очікується спад на 3 млн бар.) і готується в основному замістити його обсяги. Це, звичайно, не повне заміщення російської нафти. Але арабські нафтовидобувачі вже багато разів казали, що знаходяться близько до межі своїх потужностей. І дія обмеження у листопаді та частині грудня є своєрідним «запрошенням» США (можливо ЄС та Китай) провести спілкування з різних питань. Чи є у списку цих питань побажання із кремля – теж питання.

Google (GOOG) повідомила, що хоче подвоїти продаж своїх смартфонів у 2023 році. Мова нібито йде про 8 млн штук Pixel 7. Pixel 7 Pro буде коштувати від $599.

Peloton (PTON) скорочує ще 500 співробітників (12% персоналу). Гендиректор дав 6 місяців на розбудову компанії. А інакше на неї чекає або банкрутство або поглинання.

Amazon (AMZN) найме 150 тис. тимчасових співробітників на сезон розпродажів. Щось новини від Amazon виходять суперечливі – то скорочують персонал, то наймають.

S&P підвищило кредитний рейтинг Tesla (TSLA) з BB+ до BBB. Агентство бачить хороші виробничі показники та достатню готівку на рахунку.

Ілон Маск тим часом оголосив "про початок виробництва вантажівки Tesla Semi Truck з поставками для Pepsi 1 грудня". Запас ходу заявлено 500 миль (трохи більше ніж 800 км). Ці вантажівки у майбутньому допоможуть знизити потребу у водіях. Напевно, викличуть серед них яскраві протести, як луддити (учасники стихійних протестів першої чверті XIX століття проти впровадження машин під час промислової революції в Англії). І це дозволить знизити інфляцію, як і масова роботизація. Але до цього ще далеко.

Адвокати Маска заявили, Twitter (TWTR) не ухвалить нещодавню заявку на суму $44 млрд і просять суд штату Делавер призупинити майбутній судовий процес. Twitter раніше просив продовжити судовий розгляд, заявивши, що Маск відмовляється приймати "договірні зобов'язання". Суддя дав Маску більше часу на викуп. У Маска зараз проблема із джерелами фондування угоди. Йому доведеться або продати більше акцій TSLA, або взяти в борг під їхню заставу, або ще якось викручуватися. Адвокати Маска стверджують, що гроші у нього є, і угода відбудеться до 28 жовтня.

TikTok – крутий бізнес? Операційні збитки ByteDance, материнська компанія TikTok, зросли за 2021 рік утричі до $7.15 млрд. Але компанія отримала прибуток у 1-му кварталі 2022р. Виторг досяг $18,3 млрд в 1-му кварталі 2022 (+54% р/р). 2021 року виручка зросла на 80% до $61.7 млрд. Собівартість продажів становила $27.4 млрд. (+79%). Але $14,6 млрд пішло на дослідження та розробки, $19,2 млрд на продажі та маркетинг і $75,6 млрд (!) на зміни ринкової вартості низки конвертованих цінних паперів. Чистий збиток у 1-му кв. 2022 р. становив $4,7 млрд, що майже на 84% менше, ніж $29.1 млрд роком раніше. Чистий збиток збільшився у 2021р. на 87% до $84.9 млрд через нереалізований збиток за цінними паперами. Він виникає, коли ринкова вартість цінного паперу падає, навіть якщо актив не було продано.

Munich Re, одна з найбільших у світі страхових компаній, з квітня 2023 року припинить страхувати нові нафтові та газові родовища, а також нафтопроводи та електространції. Причина - зусилля компанії щодо зниження шкідливого впливу її бізнесу на довкілля. Спалювання нафти і є одним з основних джерел парникових газів, що сприяють зміні клімату. І як світ планує нарощувати видобуток енергоресурсів? Чи навесні наступного року енергокриза закінчиться?

Байден попросив адміністрацію розглянути питання про зміну поточної класифікації наркотиків для марихуани: "Як я вже казав, ніхто не повинен сидіти у в'язниці лише за вживання чи зберігання марихуани". Акції канабісу вчора злетіли в ціні на 30%, а хтось і більше. І ралі тривало й уночі. Але пишуть: "якщо інвестори робили ставку на те, що дії Байдена призведуть до легалізації марихуани, вони швидше за все будуть розчаровані".

Акції DraftKings підскочили на постмаркеті на 9% після повідомлення про партнерство з ESPN. ESPN шукає $3 млрд, що "приведе до ребрендингу букмекерської контори під назвою ESPN". Ексклюзивне партнерство може містити трансляції, інтегровані зі ставками. Disney, власник ESPN, вивчає можливість додавання спортивних азартних ігор ESPN. На їхню думку, зростання популярності спортивних ставок допомогло зробити ESPN "хорошою довгостроковою ставкою". Акції Disney (DIS) на постмаркеті падають на 0.5%.

Акції AMD падають після погіршення прогнозів на 5%. Звіт компанії буде 1 листопада. Галузь насичена запасами чіпів та переживає спад продажів ПК. Раніше Micron заявляла про свої очікування падіння продажу ПК на 15%. Залишається сильним лише бізнес центрів обробки даних. AMD різко знизила прогноз доходів у 3-му кварталі із $6.7 до $5.6 млрд, що стало шоком для ринку. Річні продажі очікуються на рівні $26.13 млрд. І це вже майже той рівень, який закладали за даними Bloomberg аналітики ($26.21 млрд). Новина також підкосила акції Intel (INTC), які падають на 3%. Nvidia (NVDA) також знижується на 3%.

Акції Levi Strauss (LEVI) падають на 6% після звіту. Компанія побила очікування, але знизила прогноз річного прибутку та продажів через зростання економічних побоювань (зниження споживчого попиту), збереження проблем у логістиці та сильний долар. Запаси компанії зросли на 43% р/р (зверніть увагу, що AMD також постраждала від зростання запасів чипів). Прям-таки класичний набір проблем американського бізнесу на майбутній сезон звітності. Причому акціонери покарали компанію саме за погіршення прогнозів. Тривожний дзвінок для биків та на широкому ринку акцій. Компанія помітила ознаки слабкості у споживачів з низьким доходом. Levi Strauss отримує невелику частку своїх продажів від таких рітейлерів, як Walmart і Target, де частіше купують споживачі з низьким доходом.

Фінансові ринки

Сьогодні перед відкриттям біржової сесії о 15.30 опубліковано важливі дані щодо ринку праці в США. Важливими будуть цифри не лише по зайнятості та безробіттю, а й по середній зарплаті. Тому що саме зростання зарплат нині провокує збереження високої інфляції. І саме зниження зарплат намагається досягнути ФРС підвищенням облікової ставки.

Вчора ринок акцій просів у середньому на 1% в рамках корекції зростання попередніх днів. Ринковий шум без певного спрямованого руху продовжується. Долар трохи зміцнів, але теж чекаючи нових вступних. 0.98 за євро, $1720 за золото і $20 тис. за біткойн. У єні натягнута пружина. Прибутковість 10-річних держоблігацій США зросла до 3,83%. Ф'ючерси вранці нейтральні по всіх напрямках. У Азії індекси знижуються не більше 1%.

Динаміка фондових індексів у 2022 році

HUGS’A (23.1%)

HUGS'INDEX (29.4%)

HUGS’30 (value) (17.0%)

HUGS’40 (growth) (37.7%)

DIA (17.6%)

SPY (21.4%)

QQQ (29.7%)

Активна стратегія HUGS'ON'9 (13.9%)

*() – у дужках даються негативні значення.

Джерело

Про автора: Ерік Найман – український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування.

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