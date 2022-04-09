Опір українських військових не дозволяє росіянам створити коридор між окупованим Кримом і Донбасом, - британська розвідка

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.



У міністерстві зауважили, що росіяни продовжують обстрілювати українських мирних мешканців, зокрема завдали удару по вокзалу Краматорська, з якого намагалися евакуюватися люди.



Окупанти зосередилися на Донбасі, Маріуполі й Миколаєві за підтримки ВМС РФ, які запускають по України крилаті ракети.



"Очікується посилення російської повітряної активності на півдні та Сході України на підтримку цієї діяльності. Проте український опір продовжує перешкоджати російським амбіціям створити сухопутний коридор між Кримом і Донбасом.

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