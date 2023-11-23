Опівночі РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Кривому Розі
Опівночі 22 листопада російські терористи випустили ракету в бік Кривого Рогу. У місті пролунав вибух. Натомість люди не постраждали
Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Щодо вибуху. Все нормально. На добраніч", - написав Вілкул.
Натомість голова ОВА заявив, що ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури. Зазначається, що минулося без загиблих та постраждалих.
- 20 листопада російські війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області, унаслідок чого є загибла і поранений серед цивільних.
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