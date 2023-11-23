Опівночі РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Кривому Розі

Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Щодо вибуху. Все нормально. На добраніч", - написав Вілкул.

Натомість голова ОВА заявив, що ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури. Зазначається, що минулося без загиблих та постраждалих.