Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Опорник "Джек"
OPINION

Опорник "Джек"

Олександр Вільчинський
8 липня, 2023 субота
16:07
Погляд Олександр Вільчинський

Тієї зими ми майже не копали, все було викопано до нас впродовж весни, літа й осені

Наша перша окрема штурмова рота ДУК ПС на цих позиціях воювала вже майже рік, і хлопці добре постаралися з облаштуванням взводних опорних пунктів і "в лісі", і "на дачах" напроти Крутої Балки, де ми тоді оборонялися. І друг "Хитрий", і друг "Крейзі", для яких це була вже не перша ротація, згадували, як рили їх ще за тепла під обстрілами.

Кожен з опорників мав свою назву, як-от "Бандерштат", "Пінгвінарій", та найближче до сєпарських позицій був, здається, "Джек". Його назвали на честь загиблого побратима Євгена Ворошила і це був його позивний.

Читайте також: Країна-терорист – країна злодій

Ми лише їх вдосконалювати, обкладали мішками з піском і землею, натягали маскувальні сітки. Наш командир Дмитро Коцюбайло, друг "Да Вінчі", постійно про це дбав. "Русий", "Баско" та інші постійно підвозили тюки з мішками та маскувальними сітками то з Новогродівки, то ще звідкись, а ми з тим же "Хитрим" або "Щеглом" найчастіше були в ролі вантажників, коли на околиці Авдіївки перекидали їх із нашого ротного буса в командирів пікап. Я про це і "В степу під Авдіївкою" згадую, власне, цим ця повість і закінчується.

Читайте також: Коли закінчиться війна?

А оце днями прочитав у Тома Купера, відомого австрійського військового аналітика, що на схід від Авдіївки 110-та бригада ЗСУ продовжувала тлумити ворога вздовж старої лінії розмежування й висунулася на території, окуповані росіянами ще у 2014 році та перетнула трасу Н20 з обох боків від Крутої Балки. І подумалося, що це саме там, де ми стояли тієї зими 2016-2017 років і де був наш опорник "Джек". Отож, таки немарними були наші старання і жертви, і з початку "великої війни" наші опорники вистояли, ворог у цьому місці не просунувся ні на метр. І от тепер від опорника "Джек" й далі наші нарешті перейшли в наступ, про який так мріяли хлопці.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
ЗСУ
Війна з Росією
окуповані території
Авдіївка
Перемога України
Читайте також:
Лукашенко
7 липня, 2023 п'ятниця
Лукашенко зажадав вибачень від усіх, хто називає його диктатором
Окупанти на ЗАЕС
7 липня, 2023 п'ятниця
Росія повинна негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, - США в ОБСЄ
путін пригожин
7 липня, 2023 п'ятниця
Пригожин має величезну довіру Путіна, вони домовилися, - російський опозиціонер Пономарьов
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
8 липня
17:19
касетні боєприпаси
Британія та Іспанія не підтримують використання Україною касетних боєприпасів із США
17:13
В Ірландії знайшли тисячолітнє поховання
В Ірландії знайшли тисячолітнє поховання з близько 100 скелетами
16:42
на фото: колаборант, який вступив до окупаційної "міліції" Круп'янкька
У Харкові затримали колаборанта, який вступив до окупаційної "міліції" Куп'янська
16:35
Командири з "Азовсталі" повертаються з Туреччини в Україну
16:19
Російських та білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх-2023
16:00
Ремзі Бекіров
Росіяни перевели кримського політв’язня Бекірова до в'язниці у РФ
15:51
Олексій Резніков
У Києві небо майже захищене, на черзі інші міста, - Резніков
15:47
Іран
Внаслідок нападу терористів-смертників на поліцейський відділок в Ірані загинуло 6 людей
15:45
Залізниця
В окупованій частині Донеччини звільнилося понад 2 тис. залізничників
15:30
Інтерв’ю
Лех Валенса
Лех Валенса: Україна - найкращий кандидат до НАТО, а от з ЄС справи гірші
15:25
Tbilisi Pride Fest
У Тбілісі зірвали ЛГБТ-прайд
15:14
Ворожий БПЛА
У Одеській та Сумській областях ЗСУ збили ворожі БПЛА
15:11
Оновлено
на фото: Лиман
Окупанти обстріляли Лиман: 7 загиблих, 13 поранених
15:08
Зерно
Росія намагається налагодити експорт сільгосппродукції з ТОТ у Китай
14:54
природа на фронті
Один день війни завдає довкіллю збитків на 102 млн євро
14:46
Ексклюзив
фейк
У медіа РФ розвивають реальні сценарії ескалації війни, - політолог Морозов
14:32
Оновлено
Зеленський
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністрами Португалії та Нідерландів: про що говорили
14:28
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 липня
14:21
Азербайджан
Україна й Азербайджан уклали угоду про дозволи на міжнародні вантажні перевезення
14:21
Ексклюзив
Глен Грант
Сумніваюся, що Захід здатний на виняткову реакцію у разі підриву росіянами ЗАЕС, - полковник Грант
14:16
Оновлено
Валерій Залужний
Кличко і Єрмак привітали Залужного з ювілеєм
14:06
OPINION
Юрій Богданов
Про тих, хто вважає державу ворогом
14:02
Віталій Кличко
Для модульних укриттів у Києві необхідно затвердити стандарти на рівні держави
13:48
Едгарс Рінкевичс
Едгарс Рінкевичс склав присягу президента Латвії
13:30
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм
Зеленський зустрівся з вселенським патріархом Варфоломієм: про що говорили
13:29
на фото: Запорізька область
Загарбники упродовж доби били по 6 областях України: 9 поранених. Ситуація по регіонах
13:13
суд
У Полтаві суд виправдав викладачів коледжу, яких звинувачували у виробництві й збуті наркотиків
13:04
Денис Шмигаль
Уряд розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України
12:38
Академік Вернадський
На станції "Академік Вернадський" науковці зафіксували найвищу температуру у липні за всі роки спостережень
12:34
Ілон Маск
Tesla прихильна до "основних соціалістичних цінностей" Китаю та продовжує діяльність у країні
12:23
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі росіяни утримують на бойовому чергуванні 5 кораблів, носії "калібрів" відсутні
12:06
електроенергія, світло ЛЕП
Негода в Україні: без світла залишається 301 населений пункт
12:03
OPINION
Володимир Горбач
Заколот Пригожина: спецоперація проти спецоперації?
11:47
електроенергія
У ТЕС на Донеччині впав дах цеху: є загиблий і травмовані
11:31
Валерій Залужний
"Батько наш Залужний, ЗСУ сім'я". Оркестр бригади "Холодний Яр" привітав головнокомандувача з 50-річчям
11:26
Хімічна зброя
Організація із заборони хімічної зброї повідомила про знищення всіх заявлених арсеналів
11:17
Герой України
"Кожне прізвище - це історія відваги": Зеленський присвоїв звання Герой України 49 військовим
11:07
Схема мінування ЗАЕС
Українська розвідка оприлюднила російську схему мінування ЗАЕС
10:56
Маріуполь жертви
За 500 днів війни росіяни вбили щонайменше 10 тис. цивільних українців
10:36
Оновлено
Атака по Кривому Рогу
Росіяни атакували "шахедами" Кривий Ріг і Кіровоградщину: виникли дві пожежі, є поранений
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV