Наша перша окрема штурмова рота ДУК ПС на цих позиціях воювала вже майже рік, і хлопці добре постаралися з облаштуванням взводних опорних пунктів і "в лісі", і "на дачах" напроти Крутої Балки, де ми тоді оборонялися. І друг "Хитрий", і друг "Крейзі", для яких це була вже не перша ротація, згадували, як рили їх ще за тепла під обстрілами.

Кожен з опорників мав свою назву, як-от "Бандерштат", "Пінгвінарій", та найближче до сєпарських позицій був, здається, "Джек". Його назвали на честь загиблого побратима Євгена Ворошила і це був його позивний.

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Ми лише їх вдосконалювати, обкладали мішками з піском і землею, натягали маскувальні сітки. Наш командир Дмитро Коцюбайло, друг "Да Вінчі", постійно про це дбав. "Русий", "Баско" та інші постійно підвозили тюки з мішками та маскувальними сітками то з Новогродівки, то ще звідкись, а ми з тим же "Хитрим" або "Щеглом" найчастіше були в ролі вантажників, коли на околиці Авдіївки перекидали їх із нашого ротного буса в командирів пікап. Я про це і "В степу під Авдіївкою" згадую, власне, цим ця повість і закінчується.

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А оце днями прочитав у Тома Купера, відомого австрійського військового аналітика, що на схід від Авдіївки 110-та бригада ЗСУ продовжувала тлумити ворога вздовж старої лінії розмежування й висунулася на території, окуповані росіянами ще у 2014 році та перетнула трасу Н20 з обох боків від Крутої Балки. І подумалося, що це саме там, де ми стояли тієї зими 2016-2017 років і де був наш опорник "Джек". Отож, таки немарними були наші старання і жертви, і з початку "великої війни" наші опорники вистояли, ворог у цьому місці не просунувся ні на метр. І от тепер від опорника "Джек" й далі наші нарешті перейшли в наступ, про який так мріяли хлопці.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

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