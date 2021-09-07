Оприлюднено ефектний промо-ролик бою Джошуа - Усик
У Великій Британії представили промо-ролик поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком
Відео опублікував офіційний транслятор бою Sky Sports.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 7 вересня американський боксер Майкл Хантер заявив, що Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа.
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