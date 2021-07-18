Оприлюднено графік зустрічей Тихановської у Вашингтоні

Подробиці наводить Еспресо.TV.



Програма візиту почнеться 18 липня у Вашингтоні із зустрічі з білорусами діаспори о 14 годині за місцевим часом на Freedom Plaza.



"На початок тижня у Тихановської заплановані зустрічі на високому рівні в Держдепартаменті (понеділок, 19 липня) і Білому домі (вівторок, 20 липня)", - розповідає її пресслужба.



Тихановська, зокрема, запрошена на урочисте відкриття двопартійного білоруського кокусу в Конгресі США - групи американських конгресменів, які працювати виключно по темі Білорусі.



"Це перший випадок в історії Білорусі, коли США надає таку підтримку білорусам", - наголошується у повідомленні.



Читайте також: Байден повинен зустрітися з Тихановською, - Washington Post



Світлана Тихановська зустрінеться з сенаторами-членами Палати представників США від Демократичної і Республіканської партії.



Також у Тихановської заплановано зустрічі з Самантою Пауер, керівником USAID - американського агентства міжнародної допомоги.



У Вашингтоні Світлана Тихановська дасть інтерв'ю провідним світовим медіа: CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America і проведе зустріч з редакцією Washington Post.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb