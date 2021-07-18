Оприлюднено графік зустрічей Тихановської у Вашингтоні
Законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська сьогодні, 18 липня 2021 року, розпочинає свій офіційний візит до Вашингтону
Подробиці наводить Еспресо.TV.
Програма візиту почнеться 18 липня у Вашингтоні із зустрічі з білорусами діаспори о 14 годині за місцевим часом на Freedom Plaza.
"На початок тижня у Тихановської заплановані зустрічі на високому рівні в Держдепартаменті (понеділок, 19 липня) і Білому домі (вівторок, 20 липня)", - розповідає її пресслужба.
Тихановська, зокрема, запрошена на урочисте відкриття двопартійного білоруського кокусу в Конгресі США - групи американських конгресменів, які працювати виключно по темі Білорусі.
"Це перший випадок в історії Білорусі, коли США надає таку підтримку білорусам", - наголошується у повідомленні.
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Світлана Тихановська зустрінеться з сенаторами-членами Палати представників США від Демократичної і Республіканської партії.
Також у Тихановської заплановано зустрічі з Самантою Пауер, керівником USAID - американського агентства міжнародної допомоги.
У Вашингтоні Світлана Тихановська дасть інтерв'ю провідним світовим медіа: CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America і проведе зустріч з редакцією Washington Post.
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