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Оприлюднено графік зустрічей Тихановської у Вашингтоні

18 липня, 2021 неділя
09:39
Світ

Законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська сьогодні, 18 липня 2021 року, розпочинає свій офіційний візит до Вашингтону

Подробиці наводить Еспресо.TV.

Програма візиту почнеться 18 липня у Вашингтоні із зустрічі з білорусами діаспори о 14 годині за місцевим часом на Freedom Plaza.

"На початок тижня у Тихановської заплановані зустрічі на високому рівні в Держдепартаменті (понеділок, 19 липня) і Білому домі (вівторок, 20 липня)", - розповідає її пресслужба.

Тихановська, зокрема, запрошена на урочисте відкриття двопартійного білоруського кокусу в Конгресі США - групи американських конгресменів, які працювати виключно по темі Білорусі.

"Це перший випадок в історії Білорусі, коли США надає таку підтримку білорусам", - наголошується у повідомленні.

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Світлана Тихановська зустрінеться з сенаторами-членами Палати представників США від Демократичної і Республіканської партії.

Також у Тихановської заплановано зустрічі з Самантою Пауер, керівником USAID - американського агентства міжнародної допомоги.

У Вашингтоні Світлана Тихановська дасть інтерв'ю провідним світовим медіа: CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America і проведе зустріч з редакцією Washington Post.


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