Оприлюднено неймовірний гонорар Ф'юрі за перемогу над Чісорою
Британський боксер Тайсон Ф'юрі отримає $20 млн за перемогу над співвітчизником Дереком Чісорою, яку він здобув 3 грудня
Про це повідомляє Boxing247.
За даними інсайдера Гарета Девіса, за поєдинок, який відбувся на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні, Тайсон Ф'юрі отримає $20 млн, а Дерек Чісора - $3 млн.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) заробив таку велику суму, попри низькі продажі платних трансляцій та квитків на поєдинок, який відбувався взимку на 60-тисячному стадіоні на відкритому повітрі.
Ф'юрі переміг Чісору технічним нокаутом у десятому раунді.
- У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.
- Після бою Ф'юрі заявив, що перед поєдинком з Усиком йому може знадобитися операція після якої він відновлюватиметься близько двох місяців.
- Також стало відомо, що Олександр Усик уникнув проведення обов'язкового захисту титулу IBF перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу.
- 5 грудня Тайсон Ф'юрі заявив, що згоден провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.
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