Про це повідомляє Boxing247.

За даними інсайдера Гарета Девіса, за поєдинок, який відбувся на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні, Тайсон Ф'юрі отримає $20 млн, а Дерек Чісора - $3 млн.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) заробив таку велику суму, попри низькі продажі платних трансляцій та квитків на поєдинок, який відбувався взимку на 60-тисячному стадіоні на відкритому повітрі.

Ф'юрі переміг Чісору технічним нокаутом у десятому раунді.

У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.

Після бою Ф'юрі заявив, що перед поєдинком з Усиком йому може знадобитися операція після якої він відновлюватиметься близько двох місяців.

Також стало відомо, що Олександр Усик уникнув проведення обов'язкового захисту титулу IBF перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу.

5 грудня Тайсон Ф'юрі заявив, що згоден провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.

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