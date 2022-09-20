Оптимістично щодо майбутнього держави налаштовані 86% українців, - опитування КМІС
Прикметно, що українці майже не падають духом і не втомлюються від війни – у травні оптимістів в Україні було всього на 2% більше
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Рівень оптимізму українців соціологи вимірювали у порівнянні результатів травня та серпня.
Відтак, "дуже оптимістично" щодо майбутнього України у серпні налаштовані 50% опитаних. Це всього на 2% менше, аніж у травні.
Показник "скоріше оптимістично" не змінився і становить 36%. Всього оптимістів в Україні зараз 86%, у травні було 88%.
"Скоріше песимістично" та "дуже песимістично" до ситуації ставляться всього 6% респондентів, що лише на 1% більше, аніж навесні.
Не змогли визначитись – 4%.
Загальнонаціональне телефонне опитування відбулося 2-9 серпня за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.
- Відзначимо, напередодні КМІС інформував, майже 90% українців вірять, що влада не піде на неприйнятні компроміси з РФ.
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