ОПУ: Зеленський готовий до прямих перемовин з Путіним щодо ситуації на Донбасі

Про це після перемовин Зеленського і Байдена заявив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі каналу 1+1.

"Президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію. Ми надіємось, що в тому числі при підтримці наших партнерів, приходить до цієї розмови» - наголосив він.

Сибіга зауважив, що Україна за мирне врегулювання конфлікту і дипломатичні інструменти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.

7 грудня президент США Джо Байден провів відеозустріч із лідером РФ Володимиром Путіним, попередивши про безпрецедентні санкції в разі нового вторгнення в Україну.

9 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Після цього голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що лідери України та США крім загрози вторгнення РФ і реформ в Україні обговорили "Північний потік-2".

Зеленський заявив, що під час розмови з Байденом обговорив врегулювання війни з РФ, реформи в Україні та перемовини лідерів США і Росії.

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