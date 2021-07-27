ОПЗЖ опустилась на четверте місце в рейтингу партій на виборах в Раду, - опитування
До Верховної Ради у випадку виборів пройшло б 5 політичних партій
Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг".
Рейтинг очолює партія "Слуга народу", її готові підтримати 24,1% виборців.
За партію ЄС проголосували б 14,3% українців,
За "Батьківщину" – 12,8% громадян., а ОПЗЖ підтримали б 12,4% людей.
У попередньому рейтингу ОПЗЖ випереджало "Батьківщину".
"Українська стратегія Гройсмана" з 5% подолала б бар'єр до парламенту,
Інші партії:
- Радикальна партія - 4,8%.
- партія Мураєва "Наші" - 4,8%,
- УДАР Віталія Кличка – 4,3%
- "Сила і честь" – 4,1%
- "Свобода" – 3,4%.
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