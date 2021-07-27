ОПЗЖ опустилась на четверте місце в рейтингу партій на виборах в Раду, - опитування

Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг".



Рейтинг очолює партія "Слуга народу", її готові підтримати 24,1% виборців.



За партію ЄС проголосували б 14,3% українців,



За "Батьківщину" – 12,8% громадян., а ОПЗЖ підтримали б 12,4% людей.



У попередньому рейтингу ОПЗЖ випереджало "Батьківщину".



"Українська стратегія Гройсмана" з 5% подолала б бар'єр до парламенту,



Інші партії:

Радикальна партія - 4,8%.

партія Мураєва "Наші" - 4,8%,

УДАР Віталія Кличка – 4,3%

"Сила і честь" – 4,1%

"Свобода" – 3,4%.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-25 липня 2021 року.