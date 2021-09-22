ОПЗЖ привітала "Єдину Росію" з "переконливою перемогою на виборах" до Держдуми

Про це сказано на сайті політсили.

"Вітаємо всіх членів партії, кандидатів від неї, які пройшли до Державної Думи Російської Федерації, керівництво та голову Всеросійської політичної партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва з переконливою перемогою на виборах", - йдеться в повідомленні.

У партії вважають, що отриманий в ході голосування результат Єдиної Росії нібито "вчергове підтвердив: росіяни пов’язують своє майбутнє саме з Єдиною Росією, а ідеї та програма партії близькі російському народу".

Також депутати від ОПЗЖ сподіваються на співпрацю з цією партією. Політики говорять про відновлення "добросусідських відносин між країнами" та економічне співробітництво.



Вибори в Держдуму РФ тривали три дні - 17−19 вересня. Російський режим вперше залучив до виборів українців з ОРДЛО. Для цього на непідконтрольних Україні частинах Донбасу масово видавали російські паспорти — їх отримали понад 600 тис. українців. Також росіяни змушували брати участь у виборчому процесі РФ жителів окупованого Криму.

Згодом, стало відомо, що партія "Єдина Росія" перемагає на виборах до Державної думи РФ.

22 вересня Верховна Рада України ухвалила не визнавати результати виборів до Держдуми РФ.

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