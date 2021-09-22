Рада ухвалила не визнавати результати виборів до Держдуми РФ

Про це передає Еспресо.TV.

ВР на засіданні ухвалила проєкт постанови №6078 "Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року".

За проголосували 322 депутати.

У заяві Ради йдеться про те, що Росія порушила норми міжнародного гуманітарного права, зокрема привернула до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами РФ.

У ВР зазначають, що включення громадян України з окупованих Росією територій є незаконним та безпідставним, а організація виборів у Криму та ОРДЛО – юридично нікчемною.

Цією постановою Рада визнала російські вибори незаконними, а Держдуму нелегітимною.

Українські парламентарі також звертаються до міжнародної спільноти зі закликом "надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування".

Вибори в Держдуму РФ тривали три дні - 17−19 вересня. Російський режим вперше залучив до виборів українців з ОРДЛО. Для цього на непідконтрольних Україні частинах Донбасу масово видавали російські паспорти — їх отримали понад 600 тис. українців. Також росіяни змушували брати участь у виборчому процесі РФ жителів окупованого Криму.

20 вересня президент Росії Володимир Путін подякував громадянам РФ за підтримку його партії Єдина Росія на виборах до Держдуми.

За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.

У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.

Сполучені Штати Америки не визнають проведення виборів до Держдуми РФ "на суверенній території України"

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