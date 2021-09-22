Рада ухвалила не визнавати результати виборів до Держдуми РФ
Верховна Рада України ухвалила не визнавати результати виборів до Держдуми Росії
Про це передає Еспресо.TV.
ВР на засіданні ухвалила проєкт постанови №6078 "Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року".
За проголосували 322 депутати.
У заяві Ради йдеться про те, що Росія порушила норми міжнародного гуманітарного права, зокрема привернула до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами РФ.
У ВР зазначають, що включення громадян України з окупованих Росією територій є незаконним та безпідставним, а організація виборів у Криму та ОРДЛО – юридично нікчемною.
Цією постановою Рада визнала російські вибори незаконними, а Держдуму нелегітимною.
Українські парламентарі також звертаються до міжнародної спільноти зі закликом "надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування".
- Вибори в Держдуму РФ тривали три дні - 17−19 вересня. Російський режим вперше залучив до виборів українців з ОРДЛО. Для цього на непідконтрольних Україні частинах Донбасу масово видавали російські паспорти — їх отримали понад 600 тис. українців. Також росіяни змушували брати участь у виборчому процесі РФ жителів окупованого Криму.
- 20 вересня президент Росії Володимир Путін подякував громадянам РФ за підтримку його партії Єдина Росія на виборах до Держдуми.
- За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.
- У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.
- Сполучені Штати Америки не визнають проведення виборів до Держдуми РФ "на суверенній території України"
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