Орбан - дуже хитрий, але поки що критичної шкоди від позиції Угорщини немає, - Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба, що наша країна не отримує критичної шкоди через позицію Угорщини на міжнародній арені
Про це Кулеба сказав в інтерв'ю для ТСН.
За словами голови МЗС, Україні потрібно "перечекати Угорщину.
"Орбан - дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то збудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати... Стільки скільки треба. Є якісь чутливі речі, але критичної шкоди немає. Буде критична шкода - мінятимемо позицію. Поки що в нього своя внутрішня політика. Він у неї грає, воює за гроші Брюсселя, критикує Брюссель, це їхні справи. Все буде нормально", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
- 20 жовтня стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини на саміті лідерів держав Європейського Союзу закликав їх переглянути санкційну політику щодо Росії.
- Після заяви Віктора Орбана про ризики для Євросоюзу через допомогу Києву в Міністерстві закордонних справ України наголосили: така допомога з боку ЄС є не благодійництвом, а інвестицією в безпеку Європи.
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