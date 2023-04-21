Орбан емоційно відреагував на слова Столтенберга про місце України в НАТО
Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не сподобалася заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо перспективи вступу України в Альянс
Про це стало відомо з повідомлення Віктора Орбана у twitter.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення у зв'язку з нещодавньою заявою генерального секретаря НАТО. Раніше, під час свого візиту до Києва, Єнс Столтенберг заявив, що законне місце України – в НАТО.
Опублікувавши посилання на статтю видання Politico, де зазначається заява Столтенберга, Орбан написав коротку фразу: "Що?!".
- 20 квітня, під час спільної конференції, Єнс Столтенберг заявив, що місце України - в НАТО, і Альянс зробить все можливе, аби допомогти нашій державі стати його членом.Генсек також наголосив на "довгостроковій відданості НАТО".
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною". Він заявив, буцімто Будапешт фінансує пенсії та зарплати українцям.
- В Угорщині запевняють, що залишаються на боці України у війні, яку розв'язала РФ. При цьому у Будапешті назвали Росію партнером, а не другом.
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