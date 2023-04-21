Про це стало відомо з повідомлення Віктора Орбана у twitter.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення у зв'язку з нещодавньою заявою генерального секретаря НАТО. Раніше, під час свого візиту до Києва, Єнс Столтенберг заявив, що законне місце України – в НАТО.

Опублікувавши посилання на статтю видання Politico, де зазначається заява Столтенберга, Орбан написав коротку фразу: "Що?!".