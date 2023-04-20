Йдеться у заяві очільника канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша, повідомляє 24.hu.

Керівник канцелярії Орбана прокоментував недавню заяву прем'єра про слабку економіку України.

"Нема чого соромитися того, що якщо економіка не може функціонувати, їй потрібна економічна допомога", - сказав Гуйяш.

При цьому він запевнив, що Угорщина залишається на боці України та союзників, а Росію у Будапешті вважають "не другом, а партнером".

"Ми серед тих, хто підтримує Україну. Росія – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наші союзники – наші друзі. Для того, щоб Росія була нашим другом, потрібно поважати міжнародне право", - зазначив він.