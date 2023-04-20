У Орбана заявили про підтримку України. Росію називають партнером, а не другом
В Угорщині запевняють, що залишаються на боці України у війні, яку розв'язала РФ. При цьому у Будапешті назвали Росію партнером, а не другом
Йдеться у заяві очільника канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша, повідомляє 24.hu.
Керівник канцелярії Орбана прокоментував недавню заяву прем'єра про слабку економіку України.
"Нема чого соромитися того, що якщо економіка не може функціонувати, їй потрібна економічна допомога", - сказав Гуйяш.
При цьому він запевнив, що Угорщина залишається на боці України та союзників, а Росію у Будапешті вважають "не другом, а партнером".
"Ми серед тих, хто підтримує Україну. Росія – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наші союзники – наші друзі. Для того, щоб Росія була нашим другом, потрібно поважати міжнародне право", - зазначив він.
- Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна фінансувати себе, і назвав Україну "в фінансовому сенсі неіснуючою країною".
- Також напередодні у парламенті Угорщини не підтримали резолюцію про арешт Путіна в межах ордера МКС.
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