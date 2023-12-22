На євразійському континенті є 4 держави, які мріють відродити імперське минуле: КНР, РФ, Туреччина і… Угорщина. З азійською трійцею все очевидно, а от наміри Будапешта закамуфльовані.

Країни Антанти — переможці Першої світової війни та розгромлена Угорщина уклали Тріанонський мирний договір, згідно з яким Угорщина втратила 63,2% свого населення та 2/3 своєї території, яку "розібрали" сусіди:

Румунія: Трансільванію та східний Банат.

Чехословаччина: Словаччину, Закарпаття (1945 року приєднано до радянської України).

Югославія: Хорватію, Бачку і західний Банат.

Австрія: Бурґенланд.

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У свідомості пересічного угорця капітуляція 1920 року асоціюється з найбільшою національною трагедією, а відродження імперії — велика фантомна мрія.

"Ми, члени угорської нації, обіцяємо зберегти інтелектуальну та духовну єдність нашої нації, розірвану бурями минулого століття", - одне з перших речень новітньої угорської конституції.

У сучасний герб країни включені середньовічні елементи — три зелені угорських гори Татри, Матра і Фатра, дві з яких "розібрані" сусідами.

Партія "Фідес" Орбана експлуатує тему імперіалізму, а сам премʼєр-міністр полюбляє натягнути на себе символіку "Великої Угорщини".

Угорщина очікує послаблення Європи та зміцнення Китаю; Орбан вважає ліберальну демократію руйнівною, бо корупція, секс і моральна деградація, мовляв, розвалюють США і, відповідно, Західну Європу. Натомість Будапешт сповідує "неліберальну демократію" і зізнається: на Сході йому комфортніше, ніж у Брюсселі.

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У жовтні 2023 року, коли світ намагався вгамувати Пекін та Москву, Орбан полетів на пекінський форум "Один пояс, один шлях", де розшаркувався перед Сі та бункерним. Головний меседж — побудова спільного майбутнього.

Угорщина купує російську нафту та газ, "Росатом" 2014 року будує АЕС в Угорщині. Під виглядом банку у Будапешті було відкрито штаб-квартиру російської розвідки. Орбан є адвокатом агресивної політики кремля і, логічно, гальмує євроінтеграцію України.

Українські спецслужби повідомляли, що Угорщина знала про майбутній повномасштабний напад Росії на Україну і навіть планувала анексувати частину української території. Ця гіпотеза опосередковано підтверджується тим, що напередодні широкомасштабного вторгнення — 1 лютого 2022 року — Орбан прилітав до бункерного.

Потяг до Сходу пояснюється етнічною схожістю. Пращури угорців мешкали в північно-східній частині Уральських гір, угорська споріднена з хантийською та мансійською мовами, великий вплив на неї мали тюркські та іранські мови. Тому зовнішньополітичною стратегією Орбана є туранізм, що виник у XIX столітті в Росії та Австро-Угорщині та ґрунтується на спільному походженні тюркських, монгольських та інших алтайських народів.

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Сьогодні Будапешт де-факто виконує функцію агента впливу ревізіоністського Сходу в ЄС, блокує вступ Швеції в НАТО та допомогу Україні, але Брюссель не поспішає видалити зі свого політичного лона чужорідне тіло.

Стаття 7 договору про ЄС передбачає можливість призупинення прав члена, — у разі порушення засадничих принципів ЄС. Та політична "ампутація" розвʼяже Будапешту руки, і він покотиться у неприховані політичні обійми КНР і РФ. Тому Брюссель лише маніпулює "7 статтею", та поки не застосовує ʼʼ. Зокрема, саме так канцлер ФРН Шольц змусив Орбана покинути залу в момент голосування за рішення про євроінтеграцію України.

Схоже, під контролем отієї "7 статті" Брюссель і Будапешт співіснуватимуть ще деякий час, доки не зміниться політична конʼюнктура: або угорський народ переобере собі владу, або Угорщина зрештою відкрито притулиться до "братніх народів" Сходу.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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