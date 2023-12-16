Орбан не повинен тримати ЄС у заручниках, - Макрон

Про це повідомляє The Guardian.

Французький президент заявив, що Орбан був нечесним перед громадськістю щодо причин, з яких він наклав вето на фінансовий пакет.

"Питання в тому, як ми будемо рухатися вперед колективно. І для мене наступні кілька місяців є вирішальними для Угорщини та для нас", - сказав Макрон.

Дипломати та лідери ЄС чітко дали зрозуміти, що вони воліли б, щоб фонд для України надходив з центрального бюджету, але якщо цього не станеться, вони можуть знайти 50 млрд євро, що складатимуться з 17 млрд євро готівкою та 33 млрд євро у вигляді кредитів, і без Орбана.

"Я думаю, що ми зможемо профінансувати Україну, якщо нас повністю заблокують наступного року", - сказав Макрон журналістам після саміту ЄС у Брюсселі.

Макрон передбачив, що угорці продовжать захищати свої "законні національні інтереси", але сподівається, що вони "вийдуть за рамки позерства", проявлять відповідальність і "поводитимуться як європейці, а не стануть заручниками політичного прогресу".

Орбан заявив, що заблокував пакет допомоги, щоб гарантувати, що Будапешт отримає кошти з бюджету ЄС, які заморожені через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині.

"Це чудова можливість для Угорщини дати зрозуміти, що вона повинна отримати те, на що має право. Не половину і не четверту частину", - наголосив він.

Європейська комісія відновила доступ Угорщини до 10,2 млрд євро заморожених коштів після того, як Будапешт ухвалив закони, що стосуються деяких проблем ЄС, але кошти на мільярди євро залишаються замороженими.

Росія похвалила Угорщину за блокування допомоги. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Будапешт, "на відміну від багатьох європейських країн, твердо відстоює свої інтереси, що нам імпонує".

Кризовий саміт у Брюсселі завершив переговори щодо бюджету о 3 годині ночі в п'ятницю після того, як лідери ЄС вирішили не ізольовувати Угорщину далі.