English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Орбан під час закритої промови заявив, що Україна може втратити половину території, а війна з РФ триватиме до 2030 року, - ЗМІ

Орбан під час закритої промови заявив, що Україна може втратити половину території, а війна з РФ триватиме до 2030 року, - ЗМІ

18 вересня, 2022 неділя
11:00
Світ Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна через війну з Росією може втратити половину території, а Євросоюзу загрожує розпад

Про це із посиланням на Szabad Európa повідомляє Європейська правда

За даними угорського видання, Орбан виголосив промову 10 вересня на закритій зустрічі з членами уряду, парламентарями, бізнесменами та митцями, близькими до його партії "Фідес"  в селищі Кетче, але її зміст було оприлюднено лише зараз. 

Зокрема, Орбан заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року, а Київ ризикує втратити третину або половину території країни. Також він додав, що війна була б локальною, але "втручання Заходу зробило її глобальною".

Крім того, угорський прем'єр наголосив, що Європа санкціями проти РФ "стріляє собі в ногу", адже через енергетичну кризу 40% європейської промисловості можуть взимку зупинитися. 

Врешті він висловив припущення, що ЄС та єврозона можуть до 2030 року взагалі розвалитися.  

Також Орбан згадав про етнічний склад країн ЄС та заявив, що до 2040 року іммігранти-мусульмани складатимуть більшість у містах Франції, а подібні тенденції прослідковується й в інших європейських містах і столицях.  

  • 25 липня Віктор Орбан потрапив у скандал через заяву про неприпустимість змішування європейських і неєвропейських рас. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Україна
Росія
ЄС
газ
Франція
нафта
Угорщина
війна з Росією
Віктор Орбан
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
Вірменія
17 вересня, 2022 субота
У Вірменії обурилися реакцією РФ на прохання про допомогу ОДКБ у конфлікті з Азербайджаном
17 вересня, 2022 субота
Майже повний склад Пенсійного фонду в Ізюмі перейшов на бік росіян, - офіцер ТрО Корсунов
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
18 вересня
11:42
Швидка
Під час евакуації з прикордонного села на Харківщині 4 медиків загинули, 2 пацієнтів лікарні поранено
11:38
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Задокументовано 2469 випадків зникнення людей на окупованих територіях, з них більш ніж половина на Харківщині, - правозахисник Захаров
11:36
Румунія кордон
У МЗС відреагували на заяву колишнього румунського міністра про розчленування України
11:20
окупанти
П'яні та втомлені російські військові, які втекли з України, бродять вулицями Бєлгорода, – Тhe Guardian
10:56
Ексклюзив
Президент Киргизії принизив Путіна, змусивши чекати
Путін втрачає контроль над позиціями в Азії, - китаєзнавець Федічев
10:45
російські війська окупанти
Наречена окупанта попросила привезти з України "чиюсь голову", – перехоплення СБУ
10:30
Ексклюзив
Німеччина Україна
Іспанія, Франція та Німеччина проводять політику затягування війни в Україні, - генерал Скшипчак
10:28
Інфографіка
ЗСУ за добу ліквідували 230 окупантів, 8 танків та 1 гелікоптер
10:11
РФ завдає ударів по критичній інфраструктурі в Україні, аби помститися за невдачі на передовій, - британська розвідка
09:50
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко звинуватив США у бажанні "зруйнувати Україну, ослабити РФ та знищити Білорусь"
09:48
Крістіне Ламбрехт
Через масові поховання в Ізюмі Німеччина закликає залучити ООН до розслідування 
09:21
Ексклюзив
карта бойових дій
Херсонські окупанти налякані та відчувають себе у пастці, - секретар Херсонської міськради Лугова
09:11
Дніпропетровська область обстріли
У Дніпропетровській ОВА показали результати нічних обстрілів
09:11
Микола Княжицький
Чому Ненсі Пелосі полетіла у Вірменію, а не в Азербайджан? Чому вона полетіла у Тайвань, а не у Китай?
09:00
В ISW назвали найперспективніші напрямки продовження контрнаступу ЗСУ
08:44
73% американців підтримують вступ України до НАТО
08:30
Ексклюзив
путлер шойгу
Саме Путін "повісить" на Шойгу усіх собак за поразку, - Фейгін
08:22
Сауль Альварес та Геннадій Головкін (ліворуч)
Альварес переміг Головкіна у бою за титул абсолютного чемпіона світу
08:18
окупанти танк
Росіяни на Херсонщині виселяють цивільне населення з власних помешкань
07:58
Литва прапор
Міністр закордонних справ Литви закликав передати Україні більше зброї
07:30
ЗСУ
ЗСУ уразили понад 200 об'єктів окупантів, серед росіян значні втрати особового складу – Генштаб
06:54
Австралія
Австралія не буде забороняти російським туристам в’їжджати в країну і "оцінює", чи варто відкривати посольство в Києві
06:32
полонені орки
ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон сотні окупантів – Зеленський
06:13
Росіяни передимлоковують ракети у Білорусі
У Генпрокуратурі розповіли, скільки воєнних злочинів вчинила Росія 
03:57
Андрей Марга
Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями
03:42
Чорне море, узбережжя
Шторм змусив Росію різко зменшити кількість кораблів у Чорному морі
03:27
Антонівський міст. Ілюстрація
ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст
02:52
окупанти орки танк рф
На південному фронті російський взвод з танками пішов у наступ, ЗСУ відбили штурм 
02:20
Нарендра Моді
Зараз не епоха війни, - прем'єр-міністр Індії звернувся до Путіна
01:49
Олександр Хацкевич
Екстренер "Динамо" Хацкевич знайшов несподіване нове місце роботи
01:06
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
Може статись, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом, - Зеленський
00:32
Ілюстрація. Донецьк
ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Донецьку
2022, субота
17 вересня
23:31
Едуард Соболь
Збірна України втратила ще одного футболіста-легіонера перед матчем проти Шотландії
23:25
Ексклюзив
путін
Путін, як лідер терористичної держави, підтвердив свій статус на весь світ, - представник ГУР МО України Юсов
23:08
Сумщина
Росія обстріляла Сумську область з мінометів і САУ. Пошкоджені будинки
23:06
Лех Валенса
Цей день в історії: Червона армія вдерлася на Захід України, у Польщі утворилися незалежна профспілка "Солідарність"
22:32
Херсон
У центрі Херсону стрілянина. Росіяни кажуть про "контртерористичну операцію"
22:16
Лукашенко
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 вересня
22:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Гарантії безпеки для України будуть тоді, коли Путін точно знатиме, що прилетить відповідь за його ядерну кнопку, - Портников
21:57
Володимир Зеленський
"Отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що там поховані": Зеленський прокоментував ситуацію в Ізюмі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV