Про це із посиланням на Szabad Európa повідомляє Європейська правда.

За даними угорського видання, Орбан виголосив промову 10 вересня на закритій зустрічі з членами уряду, парламентарями, бізнесменами та митцями, близькими до його партії "Фідес" в селищі Кетче, але її зміст було оприлюднено лише зараз.

Зокрема, Орбан заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року, а Київ ризикує втратити третину або половину території країни. Також він додав, що війна була б локальною, але "втручання Заходу зробило її глобальною".

Крім того, угорський прем'єр наголосив, що Європа санкціями проти РФ "стріляє собі в ногу", адже через енергетичну кризу 40% європейської промисловості можуть взимку зупинитися.

Врешті він висловив припущення, що ЄС та єврозона можуть до 2030 року взагалі розвалитися.

Також Орбан згадав про етнічний склад країн ЄС та заявив, що до 2040 року іммігранти-мусульмани складатимуть більшість у містах Франції, а подібні тенденції прослідковується й в інших європейських містах і столицях.

25 липня Віктор Орбан потрапив у скандал через заяву про неприпустимість змішування європейських і неєвропейських рас.

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