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Орбан прибув до Москви на похорон Горбачова

3 вересня, 2022 субота
13:00
Світ Віктор Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан прийшов на похорони останнього лідера СРСР Міхаїла Горбачова

 Про це повідомили угорські медіа з посиланням на керівника пресслужби прем’єра Берталана Хавасі.

Зазначається, що Орбан прибув до Москви, щоби попрощатися з колишнім лідером СРСР.

Окрім Орбана в угорській делегації до Москви прибули політик його партії "Фідес" Тамаш Дойч, історикиня Марія Шмідт, політичний директор Балаш Орбан та юрист Імре Конья.

За інформацією "Української правди", речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав у коментарі РИА Новости, що зустрічі Орбана й президента РФ Владіміра Путіна в рамках цієї поїздки не планується. Відомо, що сам Путін попрощався з померлим Горбачовим у морзі й на похорон не приїде.

  • Угорщина домовилася з РФ про додаткові постачання газу з 1 вересня. Станом на 1 серпня запаси Угорщини складали 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної місткості сховищ.

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Новини
Угорщина
Віктор Орбан
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