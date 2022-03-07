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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Орбан указом заборонив постачати Україні зброю через Угорщину

Орбан указом заборонив постачати Україні зброю через Угорщину

7 березня, 2022 понедiлок
18:26
війна з Росією Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан видав указ про заборону транзиту через країну зброї для України

Про це Орбан сказав після наради з питань нацбезпеки.

"Виданий указ, у якому чітко зазначено, що зброю не можна перевозити з території Угорщини на територію України", - повідомив він.

Прем'єр додав, що військові дії "все ближче до угорського кордону". 

Орбан зазначив, що через це кількість біженців збільшуватиметься.

  • 28 лютого міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не стане країною-транзитером зброї для України.

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зброя
Угорщина
військова допомога
транзит
Віктор Орбан
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