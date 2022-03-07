Орбан указом заборонив постачати Україні зброю через Угорщину
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан видав указ про заборону транзиту через країну зброї для України
Про це Орбан сказав після наради з питань нацбезпеки.
"Виданий указ, у якому чітко зазначено, що зброю не можна перевозити з території Угорщини на територію України", - повідомив він.
Прем'єр додав, що військові дії "все ближче до угорського кордону".
Орбан зазначив, що через це кількість біженців збільшуватиметься.
- 28 лютого міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не стане країною-транзитером зброї для України.
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