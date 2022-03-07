Орбан указом заборонив постачати Україні зброю через Угорщину

Про це Орбан сказав після наради з питань нацбезпеки.

"Виданий указ, у якому чітко зазначено, що зброю не можна перевозити з території Угорщини на територію України", - повідомив він.

Прем'єр додав, що військові дії "все ближче до угорського кордону".



Орбан зазначив, що через це кількість біженців збільшуватиметься.

28 лютого міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не стане країною-транзитером зброї для України.