Угорщина не стане країною-транзитером зброї для України

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.

Він заявив, що Угорщина не дозволить летальній зброї з ЄС проходити через свою територію до України.

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"Причина ухвалення цього рішення полягає в тому, що такі постачання можуть стати об'єктами ворожих воєнних дій, і ми повинні забезпечити безпеку Угорщини, щоб ми не стали учасниками цієї війни", - сказав міністр.