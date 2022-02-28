Угорщина не стане країною-транзитером зброї для України
Угорщина не спрямовуватиме зброю в Україну для оборони від Росії, оскільки побоюється за свою безпеку
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.
Він заявив, що Угорщина не дозволить летальній зброї з ЄС проходити через свою територію до України."Причина ухвалення цього рішення полягає в тому, що такі постачання можуть стати об'єктами ворожих воєнних дій, і ми повинні забезпечити безпеку Угорщини, щоб ми не стали учасниками цієї війни", - сказав міністр.
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